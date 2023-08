Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Christina Erdkönig.

6:29 Uhr Das wird heute wichtig! Im Streit um ein Ausweichquartier für das Klimacamp vor dem Rathaus in Freiburg droht Beteiligten zufolge ein Schlagabtausch vor Gericht. "Wir stellen uns auf eine Räumungsverfügung ein", sagte ein Sprecher des Camps. Eine Möglichkeit für die Aktivistinnen und Aktivisten sei dann, den Streit vor das örtliche Verwaltungsgericht zu bringen. Auf dem Rathausplatz sollen von November an Stände des traditionellen Weihnachtsmarkts stehen. Eine neue Studie zur Grundsteuer in Baden-Württemberg zeigt: Vergleichsweise viele Städte und Gemeinden im Land haben vergangenes Jahr die Grundsteuer erhöht. 2022 stieg der Hebesatz zur Grundsteuer B in 16,3 Prozent der Kommunen im Land - größer war der Anteil nur in drei anderen Bundesländern. Nachdem die obersten Verwaltungsrichter in Baden-Württemberg den Rettungsdienstplan des Landes teilweise einkassiert haben, verlangt die FDP Klarheit, wie es nun weitergeht. Sie fordert, künftigen Kriterien für das Rettungswesen festzulegen.

6:20 Uhr Wetter in BW: Es wird freundlicher Nach einem verregneten, ungemütlichen Sonntag startet diese Woche freundlicher und trotz einiger Regenschauer insgesamt trockener. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag bis zu 21 Grad. Ab Mittwoch wird es sogar wieder sommerlich - uns erwarten bis zu 29 Grad.

6:10 Uhr Tödlicher Motorradunfall in Esslingen Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist gestern Abend in Esslingen ums Leben gekommen, seine Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war eine 40-jährige Autofahrerin auf der Römerstraße Richtung Jägerhaus unterwegs und wollte an einer Einbuchtung wenden. Dabei habe sie den herannahenden 50-jährigen Biker und seine 47-jährige Mitfahrerin, die ordnungsgemäß fuhren, übersehen. Daraufhin seien die beiden Fahrzeuge ineinander geprallt. Der Motorradfahrer starb an der Unfallstelle, seine Mitfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin, die noch zwei Kinder und eine weitere erwachsene Person im Auto hatte, trug leichte Verletzungen davon. Nach dem Unfall geriet das Motorrad in Brand - die Feuerwehr war mit Einsatzkräften vor Ort. Esslingen Rettungsdienst mit Großaufgebot vor Ort Esslingen: Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto Ein 50-jähriger Biker ist am Sonntagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Esslingen gestorben. Seine 47 Jahre alte Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

6:05 Uhr Streit um Klimacamp in Freiburg bald vor Gericht? Das Klimacamp auf dem Rathausplatz in Freiburg muss weichen, denn die Stadt will dort ab November die Stände für den Weihnachtsmarkt aufbauen. Seit Wochen schon schwelt der Streit zwischen der Stadt und den Aktivistinnen und Aktivisten. Der könnte jetzt vor Gericht ausgetragen werden. Viele Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps stellen sich auf eine Räumungsklage ein. Eine Möglichkeit sei dann, den Streit vor das örtliche Verwaltungsgericht zu bringen. Dort würde es ein Eilverfahren geben. Die Aktivistinnen und Aktivisten des Freiburger Klimacamps demonstrieren seit Juli 2022 auf dem Rathausplatz und campieren mit Zelten. Die Aktivistinnen und Aktivisten des Freiburger Klimacamps demonstrieren seit Juli 2022 auf dem Rathausplatz.