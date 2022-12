BW-Newsticker am Morgen: Silvesterbräuche, sprechendes Trafohäuschen, "Lällebäbbel"

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Matthias Deggeller.

8:27 Uhr Quiz zum Ursprung der Redewendung "guten Rutsch" Dieser Tage wird wieder überall ein "guter Rutsch" gewünscht. Aber woher kommt diese Phrase eigentlich? Zum Ursprung gibt es mehrere Theorien. Eine davon erfahrt ihr hier im Quiz: Woran ist die Redewendung "Guten Rutsch!" angelehnt? Alte schwäbische Tradition, bei der mit dem Schlitten ins neue Jahr gerutscht wird. Basiert auf einer jüdischen Redewendung, die übersetzt "guten Anfang" bedeutet. Weil es früher an Silvester oft kalt war und die Wege glatt. irrelevant: Alte schwäbische Tradition, bei der mit dem Schlitten ins neue Jahr gerutscht wird.

richtige Antwort: Basiert auf einer jüdischen Redewendung, die übersetzt "guten Anfang" bedeutet.

irrelevant: Weil es früher an Silvester oft kalt war und die Wege glatt. Die gegebene Antwort ist Nach Ansicht vieler Sprachforscher leitet sich der "Rutsch" vom hebräischen Wort für Neujahr ab: "Rosch ha-Schana" (Kopf/Anfang des Jahres). Demnach wünscht ihr also einen "guten Anfang".

8:06 Uhr Deutsche streamten an Heiligabend so viel Musik wie nie zuvor Kurz vor Silvester ist der richtige Augenblick um nochmal kurz auf Weihnachten zurückzuschauen. Denn mit 802 Millionen Abrufen streamten die Deutschen an Heiligabend so viel Musik wie noch nie zuvor binnen 24 Stunden. Dies teilte GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen deutschen Charts gestern mit. "Last Christmas" von Wham! kam dabei auf mehr als 5,5 Millionen Streams, "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey auf 5,4 Millionen. Der bisherige Tagesrekord von 764 Millionen Streams stammte von Heiligabend 2021 und wurde nun deutlich übertroffen. Unterdessen habe "Last Christmas" in den deutschen Single-Charts seinen Rekord als Hit, der am längsten in den Charts ist, weiter ausgebaut - auf nunmehr 160 Wochen, hieß es. Im Dezember 1984 war der Song erstmals in den Charts gewesen. "All I Want For Christmas Is You" kommt auf 89 Wochen.

Wenn wir schon bei Böllern und Raketen sind: Als Fan beknackter Überleitungen verweise ich gerne auf das Feuerwerk der guten Laune, das Neujahr bei SWR3 gezündt wird. Zwischen 8 und 16 Uhr läuft dort die "längste Morningshow der Welt". Angekündigt ist unter anderem das traditionelle Neujahrsspringen vom Studiotisch.

Viel Feuerwerk verkauft Lust auf ordentlich Krach, Bumm, Bäng zu Silvester? Dann sollte man sich beeilen. Nach zwei Jahren Corona-Pause steht dem Feuerwerk nichts mehr im Wege. Viele Menschen haben ordentlich Nachholbedarf: Lange Schlangen gab es gestern vor vielen Geschäften in Baden-Württemberg, teilweise waren Böller und Raketen im Supermarkt schon ausverkauft, wie uns unsere Studios berichteten. Beim Sichten unseres Videomaterials gestern machten wir große Augen: Beeindruckend, was viele Leute so aus dem Laden tragen können. Baden-Württemberg Nach Pause wegen Corona-Pandemie BW: Viel Andrang zum Verkaufsstart von Silvesterfeuerwerk Zwei Jahre lang war der Handel verboten. Seit Donnerstag dürfen in Baden-Württemberg wieder Böller ge- und verkauft werden. Der Andrang war riesig.

6:15 Uhr Wetterbericht: Ein wechselhafter Tag in BW Das Wetter zeigt sich heute in Baden-Württemberg vielseitig oder durchwachsen, sucht euch die beste Formulierung aus. Während es am Morgen noch stellenweise regnet, grüßt am Mittag vielerorts die Sonne durch die Wolkendecke. Am Nachmittag zieht von Westen her wieder neuer Regen auf. Der Deutsche Wetterdienst sagt schwachen bis mäßigen Wind aus südlicher Richtung voraus. Im Schwarzwald kann es zu Sturmböen kommen, die am Feldberg sogar zu orkanartigen Böen werden könnten. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben Grad im Bergland und bei 14 Grad am südlichen Oberrhein. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus unserer gestrigen Sendung ansehen: Video herunterladen (7,1 MB | MP4) Echten Wetter-Fans empfehle ich übrigens die Rückschau der Landesschau-Wetterreporter:

6:10 Uhr Kein Falschfahrer mehr auf der A5 Gefahr gebannt: Laut Polizei ist auf der A5 Karlsruhe - Basel kein Falschfahrer mehr unterwegs. Gute Fahrt!

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Sommer zu heiß und zu trocken, im Winter zu warm und zu nass: Das Wetter in Baden-Württemberg war 2022 geprägt von Rekorden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) legt heute seine vorläufige Wetterbilanz für das gesamte Jahr 2022 vor. Und die ist geprägt von Extremen. Für Silvester erwarten die Meteorologen bei uns übrigens Rekordwärme. Am Oberrhein könnten tagsüber Werte von bis zu 21 Grad erreicht werden. Die Sternsinger in Baden-Württemberg stehen wieder in den Startlöchern, um Spenden zu sammeln. Sowohl der Empfang der Landesregierung, wie auch der Bischofsempfang der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Sternsinger finden dieses Jahr wieder statt. Darüber hinaus werden an weiteren Orten Sternsingergruppen empfangen, ausgesandt oder mit Dank verabschiedet. Die Sternsinger-Eröffnungsfeier der Diözese Rottenburg-Stuttgart findet heute in Ravensburg statt.