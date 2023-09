Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:55 Uhr Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg gesunken Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist in Baden-Württemberg im September leicht gesunken. Laut aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur gab es im aktuellen Monat knapp 252.000 Arbeitslose, das sind mehr als 6.600 Menschen weniger als im August. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 4,0 Prozent. Der Rückgang sei vor allem auf die saisonüblichen Effekte zurückzuführen, wonach viele Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse im September beginnen würden, so die Verantwortlichen.

9:45 Uhr ADAC testet Volocopter aus Bruchsal für Luftrettung Der ADAC will die Flugtaxis der badischen Firma Volocopter ab Ende 2024 zusätzlich zu Rettungshubschraubern einsetzen. Notärzte sollen dann in einem bemannten Flugtaxi zum Einsatzort. Bei einem ersten öffentlichen Test startete gestern in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) eine Maschine im typischen ADAC-Gelb, allerdings noch ohne Besatzung. Video herunterladen (72,3 MB | MP4)

9:34 Uhr Spitzenspiel zum Start in den 6. Spieltag: Hoffenheim erwartet Dortmund Mindestens eine Nacht Tabellenführer - wie klingt das? Alleine das sollte für die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund Anlass genug sein, alles in das heutige Duell in der ausverkauften Sinsheimer Arena reinzulegen. Beide Teams können zumindest bis morgen mit einem Sieg am FC Bayern und Bayer Leverkusen vorbeiziehen. Der noch ungeschlagene Vize-Meister gastiert bei der formstarken TSG, die zuletzt vier Spiele in Serie gewann. Der BVB muss erneut ohne den verletzten Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer auskommen, bei Hoffenheim ist der Einsatz von Stürmer Wout Weghorst fraglich.

9:21 Uhr Stimmungsumschwung bei der Migrationspolitik: Wie denken die Menschen in BW? Wie geht es den Baden-Württembergern? Welche Sorgen treiben sie um? Vertreten die Regierenden überhaupt noch ihre Interessen? Das wollten wir von den Menschen in Burladingen (Zollernalbkreis) wissen. Hintergrund ist der seit Monaten schwelende Streit um die geplante Unterbringung von Geflüchteten in der Gegend, gegen die sich zuletzt immer mehr Widerstand regte. Es treibe ihm die Wähler zu, "die Bürger fühlen sich einfach nicht mehr verstanden", sagt etwa der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Steyer, der in der Region wohnt. Und so finden Montagsdemonstrationen gegen Zuwanderung statt, ein AfD-Politiker wirbt gar öffentlich damit, dass er in seinem Reisebüro keine Grünen-Wähler haben möchte. Wir waren vor Ort und haben mit den Menschen gesprochen:

9:04 Uhr Unfallübung in Heidelberg: KI erfasst Stresslevel der Rettungskräfte Wie reagieren bei einem Busunfall mit vielen Verletzten? Das haben Rettungskräfte an der Uniklinik Heidelberg mit VR-Brillen und Puppen trainiert. Auch Künstliche Intelligenz war im Einsatz. Sie soll anhand des Stress-Levels der Sanitäter die Übung und später auch den Rettungseinsatz optimieren. Wie das genau funktioniert, seht ihr hier im Video: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

8:46 Uhr Emotionale Debatte um Zustände in der Stuttgarter Ausländerbehörde Seit Wochen diskutiert die Politik in und um Stuttgart um die Zustände bei der Ausländerbehörde und deren Verbesserung. Wie es besser werden soll, erklärte jetzt Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in einer emotionalen Debatte im Internationalen Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats. Laut dem Linken-Stadtrat Luigi Pantisano soll Ordnungsbürgermeister Clemens Maier den Satz getätigt haben: "Ein Publikum, das nicht einfach ist an der Ausländerbehörde". Und auch insgesamt wurde die Diskussion kontrovers geführt. Die Hauptkritik der Ausschussmitglieder: Die Ausländerbehörde sei schon seit vielen Jahren überlastet und genauso lange weise der Ausschuss schon auf die Probleme hin. Doch die Stadtverwaltung habe viel zu spät gehandelt. Nun soll ein Warteraum eingerichtet werden. Das war eine der Maßnahmen, die OB Nopper verkündete. Weil regelmäßig Menschen in der Hoffnung auf einen Termin vor der Behörde übernachten, bringt das Rote Kreuz derzeit in den Morgenstunden Getränke für die Wartenden. "Voraussichtlich ab Mitte Oktober" soll es die Möglichkeit zur Online-Terminvergabe geben, sagte Nopper außerdem - allerdings nur für diejenigen, deren Aufenthaltstitel innerhalb der nächsten sieben Tage ausläuft.

8:36 Uhr Fahrradboom hat auch seine Schattenseiten: Aufpassen, "dass keiner in die Dreisam fällt" Dass Freiburg eine Fahrradstadt ist, fällt bereits nach einem kurzen Aufenthalt in der Stadt auf. Das Netz an ausgebauten Radwegen sorgt für einen regelrechten Fahrradboom, doch das bringt auch Probleme mit sich: Stichwort Lastenräder. Diese sind nämlich in Freiburg immer häufiger zu sehen. Das Problem dabei ist ihre Größe - auf den Radwegen wird es eng. Zum Beispiel auf dem Fahrradweg "FR1". Der viel befahrene Radhighway führt parallel zur Dreisam mitten durch die City. Zum Beispiel auf dem Fahrradweg "FR1". Der viel befahrene Radhighway führt parallel zur Dreisam mitten durch die City. "Ich fahre hier sehr langsam, weil ich Sorge habe, wenn ich sehe, wie mir Lastenräder entgegenkommen", berichtet Fahrradfahrerin Brigitte Volpert. "Und viele Leute fahren auch nebeneinander." Ähnliche erlebt es Jana Volpert: "Gerade an den engen Stellen muss man aufpassen, dass keiner in die Dreisam fällt oder man zu nahe an die Straße und die Autos kommt." Mein Kollege Matthias Schlott hat sich die Situation in Freiburg angesehen: Seine Erfahrungen könnt ihr euch hier ansehen:

8:21 Uhr Schulverweigerer-Familie aus BW droht Abschiebung aus den USA 2008 waren Hannelore und Uwe Romeike aus Bissingen/Teck (Kreis Esslingen) mit damals fünf Kindern in die USA ausgereist. Sie hatten von deutschen Behörden Bußgeldbescheide erhalten, weil die Kinder aus Glaubens- und Gewissensgründen zu Hause unterrichtet wurden. Nach deutschem Recht verstießen sie damit gegen die Schulpflicht. Doch jetzt droht der Familie die Abschiebung aus den USA, mit Hilfe des US-Kongresses wollen sich die Romeikes dagegen wehren. Die Aussichten seien ungewiss, sagte ihr Rechtsbeistand Kevin Boden dem Evangelischen Pressedienst. Doch es gebe Gründe zum Optimismus. Boden, Mitarbeiter des US-amerikanischen Rechtshilfeverbandes für Hausunterricht HSLDA, sprach von einer "riesigen Wolke der Ungewissheit" über der Familie. Darüber hinaus haben Zehntausende Menschen einen Appell an US-Präsident Joe Biden unterzeichnet, die Romeikes weiterhin zu dulden. Ihr Asylantrag in den USA wurde erst gewährt, dann abgelehnt. 2014 gewährte das Heimatschutzministerium eine Duldung auf unbestimmte Zeit. Nach Angaben des HSLDA teilte die Behörde den Romeikes am 6. September mit, sie sollten sich auf eine Rückreise nach Deutschland binnen vier Wochen vorbereiten. Staatliche Maßnahmen gegen Hausschüler in Deutschland gälten nach rechtlichem Ermessen in den USA nicht als "Verfolgung", die zum Asyl berechtige, hatten die Richter in Cincinnati entschieden. Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung. Seit der Einreise hat das Ehepaar zwei weitere Kinder bekommen. Die zehn- und zwölfjährigen Mädchen sind US-Staatsbürgerinnen und können nicht abgeschoben werden.

8:15 Uhr Zwei Männer auf Cannstatter Wasen mit Messer schwer verletzt Auf der Cannstatter Wasen in Stuttgart sind gestern Abend zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei heute Vormittag mitteilte, kamen zwei 19 und 24 Jahre alte Männer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Zum genauen Hergang und zu möglichen Hintergründen des Vorfalls machte die Sprecherin zunächst keine Angaben. Weitere Details wollte die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

8:08 Uhr Übung der Heeresflieger endet heute Im Main-Tauber-Kreis war es in den vergangenen Tagen zeitweise recht laut. Denn zwei Wochen lang haben die Heeresflieger aus Niederstetten den Ernstfall geprobt, unter anderem auch mit Hubschraubern. Heute endet die Übung auf dem Truppenübungsplatz in Külsheim. Diese wird für die Landesverteidigung immer wichtiger, so Regimentskommandeur Lars Persikowski: "Die letzten 30 Jahre in der Bundeswehr waren vornehmlich geprägt im Rahmen der internationalen Krisenbewältigung und Konfliktverhütung. Jetzt ist es halt so, dass wir wieder verstärkt den Einsatz im Rahmen Landes- und Bündnisverteidigung üben müssen." Das sei etwas, das in der Intensität der Gefechte, die man dabei erwarte, auf einem ganz anderen Level sei, als das, was man in den Auslandeinsätzen hauptsächlich kennengelernt habe, so Persikowski weiter.

7:57 Uhr Ausbau der Voith-Arena in Heidenheim nimmt Formen an Der geplante Ausbau der Voith-Arena in Heidenheim hat die nächste Hürde genommen. Gestern Abend hat der Gemeinderat dafür den Bebauungsplan beschlossen. Darin werden die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und des Stadions festgelegt, nicht aber die Details für den Ausbau. Diese werden vom 1.FC Heidenheim kommen, der nun auch einen Bauantrag stellen kann. Geplant ist der Ausbau des Stadions von 15.000 auf 23.000 Plätze. Eine neue Umgehungsstraße ist vorgesehen. Für die Besucherinnen und Besucher der Bundesligaspiele auf dem Schlossberg soll es mindestens dreimal so viele Shuttlebusse wie bisher geben. Dafür soll der Vorplatz neugestaltet werden.

7:51 Uhr Meinung: Der Mord an Ayleen ist ein Alarmzeichen Das Urteil im Prozess um den Tod der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) lautet: Lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung für den Angeklagten 30-Jährigen. Der furchtbare Fall zeigt, welche Risiken für Jugendliche im Internet lauern. Es wird Zeit, über Cybergrooming zu sprechen, meint meine Kollegin Nadine Zeller.

7:42 Uhr Verfahren gegen Polizeiinspekteur: Staatsanwaltschaft und Nebenklage arbeiten an Revision Der Freispruch für den ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg hat viele überrascht. Doch das letzte Wort in dem Verfahren ist noch nicht gesprochen, das Urteil aufgrund der beantragten Revision nicht rechtskräftig. Denn zweieinhalb Monate nach dem Freispruch rückt die Entscheidung ist die schriftliche Urteilsbegründung im Fall um sexuelle Nötigung da. Nun müssen Staatsanwaltschaft und Nebenklage binnen eines Monats ihre Revisionsbegründung beim Bundesgerichtshof hinterlegen. Das Landgericht Stuttgart bestätigte dem SWR, dass die schriftliche Urteilsbegründung nun vorliege. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage haben nun einen Monat Zeit, Gründe für die Revision zu benennen. Beide hatten schon kurz nach dem Urteil erklärt, Rechtsmittel einzulegen. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe muss dann entscheiden, ob das Stuttgarter Urteil rechtskräftig wird oder der Fall in Stuttgart vor einer anderen Strafkammer neu verhandelt werden muss. Worum es in dem Prozess geht, haben wir euch hier im Rahmen der Urteilverkündung Mitte Juli zusammengefasst: Video herunterladen (61,5 MB | MP4)

7:28 Uhr In Baden-Württemberg werden fünf Umweltzonen abgeschafft In fünf Kommunen in Baden-Württemberg sollen die Umweltzonen ab Januar 2024 abgeschafft werden, denn die Luftqualität hat sich verbessert. Laut Regierungspräsidium Stuttgart liegen die Schadstoffkonzentrationen mittlerweile dank Umweltzonen und weiterer Maßnahmen dauerhaft deutlich unter dem Grenzwert. Aus dem Verkehrsministerium hieß es dazu auch, dass sich die Fahrzeugflotte insgesamt modernisiert habe und weniger alte Fahrzeuge zugelassen seien. Deshalb sei das Land verpflichtet fünf Zonen aufzuheben. Konkret geht es um die Städte Heilbronn, Leonberg, Herrenberg, Heidenheim und Hemmingen. In Heilbronn soll trotz guter Werte die Beschränkung auf Tempo 40 aber beibehalten werden. Begründet wird das mit dem allgemeinen Lärmschutz.

7:12 Uhr Verkehrslage in BW: Grünes Licht auf den Straßen Ein Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg ist eventuell schon so etwas wie eine freudige Nachricht am Freitag für die Pendlerinnen und Pendler unter euch: Denn aktuell läuft der Verkehr, auf den Autobahnen und Bundesstraßen herrscht weitestgehend freie Fahrt. Wenn ihr aber auf der A96 unterwegs seid und aus Bayern in Richtung Bodensee / Lindau wollt, solltet ihr mehr Zeit einplanen: Zwischen Kaufbeuren und Buchloe-West ist die Autobahn wegen Bergungsarbeiten gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

7:01 Uhr Erneuerbare Energien decken mehr als Hälfte des Stromverbrauchs Erneuerbare Energien aus Wind und Sonne haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres mehr als die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs gedeckt. Genau waren es rund 52 Prozent - ein Plus von knapp fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae erklärte, besonders Photovoltaikanlagen leisteten einen immer größeren Beitrag zur Stromversorgung. Klar sei aber auch, dass die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien schwanke. In Zeiten, in denen die Sonne nicht scheine und der Wind nicht wehe, seien Gaskraftwerke nötig, in denen auch Wasserstoff verbrannt werden könne. "Es ist daher wichtig, dass der Bau solcher flexiblen Kraftwerke angereizt und Investitionssicherheit geschaffen wird." Video herunterladen (103,5 MB | MP4)

6:49 Uhr VfB-Star Guirassy bald weg? "Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen" Er ist gerade DER Ballermann der Fußball-Bundesliga: 5 Spiele, 10 Tore - der Höhenflug des VfB Stuttgart trägt aktuell vor allem einen Namen: Serhou Guirassy. Der Stürmer steht auch vor dem morgigen Spiel beim 1. FC Köln im Fokus, denn es geht ganz konkret um seine Zukunft beim VfB. "Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden", sagte er jetzt der "Bild". Auf die Frage, ob er den Fans versprechen könne, über den Winter hinaus beim VfB zu spielen, antwortete er allerdings: "Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen." Klingt jetzt nicht wirklich so, wie sich das die Fans des VfB vielleicht wünschen würden. Die Schwaben hatten Guirassy vor dieser Spielzeit fest verpflichtet, nachdem sie den 27-Jährigen zuvor vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehen hatten. Medienberichten zufolge kann der Nationalspieler Guineas den VfB für rund 20 Millionen Euro im Sommer 2024 verlassen. Wie es vor dem Köln-Spiel personell aussieht, hat VfB-Coach Sebastian Hoeneß bereits verraten:

6:34 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Nachmittags dichte Wolken Nach einem größtenteils freundlichen Vormittag breiten sich morgen Nachmittag dichte Wolken am Himmel über Baden-Württemberg aus. Auch etwas Regen kann fallen. Trotzdem wird es wieder heiß. Mancherorts steigen die Temperaturen auf 28 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,5 MB | MP4)

6:20 Uhr Sauerstoffgerät abgestellt: Frau aus Mannheim muss ins Gefängnis Eine 73-jährige Frau ist gestern zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil sie gleich zweimal das Sauerstoffgerät einer anderen Krankenhaus-Patientin abgestellt hatte - offenbar aus Ärger über den Lärm. Die 79-Jährige musste wiederbelebt werden und starb zwei Wochen später. Ein direkter Zusammenhang konnte zwar nicht belegt werden, das Mannheimer Gericht verurteilte die Frau aber wegen versuchten Totschlags.

6:14 Uhr Das wird heute wichtig In Neustadt an der Weinstraße wird am Abend die Deutsche Weinkönigin gewählt. Der SWR überträgt die Veranstaltung live im Fernsehen und Internet. Das Publikum der Fernsehsendung, im Livestream und im Saal, kann mitbestimmen. Wie haben sich im September die Arbeitslosenzahlen in Baden-Württemberg entwickelt? Darüber informiert die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag. Nach Einschätzungen von Experten dürfte die Zahl der Arbeitslosen im September im Vergleich zum Vormonat gesunken sein. Im August dieses Jahres lag die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent. Aus Protest gegen die Wolfspolitik wollen Weidetierhalter am Freitagabend erneut europaweit und auch an mehreren Orten in Baden-Württemberg Mahnfeuer anzünden. "Die Strategie einer Koexistenz der Weidewirtschaft mit dem Raubtier ist krachend gescheitert und grundlegend zu ändern", sagte der Vorsitzende des Fördervereins der Deutschen Schafhaltung, Wendelin Schmücker, laut einer Mitteilung. Mahnfeuer hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben.

6:06 Uhr Geflüchtete abweisen? Entsetzen nach AfD-Vorschlag "Der Landrat kann durchaus mal die Flüchtlinge zurückschicken zur Landesregierung, zum Regierungspräsidium. Irgendwann muss Schluss sein". Mit diesen Worten löste der Chef der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, Anton Baron, Entsetzen beim Landkreistag aus. Baron hatte in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" gestern Abend die Landräte aufgefordert, ein "Zeichen zu setzen, dass es nicht mehr geht." Die Aufnahmekapazitäten seien erschöpft. Da gehen die Adressaten der Botschaft aber nicht mit. "Die Landräte stehen zum Rechtsstaat und erfüllen deshalb selbstverständlich ihre gesetzlichen Pflichten, die Geflüchteten aufzunehmen und zu versorgen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski, dem SWR. Mit den Forderungen des Fraktionsvorsitzenden Baron stelle sich die AfD außerhalb des Rechtsstaats. Was die AfD vorschlage, sei "irre" und ein sinnloses "Schwarze-Peter-Spiel", kommentierte etwa der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli (CDU), den Gedanken. Die Kommunen seien - anders als Baron glaube - solidarisch untereinander. Niemand würde Geflüchtete nach Stuttgart zurückschicken. Die gesamte gestrige Sendung mit dem Schwerpunkt "Migrationspolitik" könnt ihr hier noch einmal ansehen:

6:04 Uhr Mörder von Ayleen zu lebenslanger Haft verurteilt Erschreckend, beängstigend, Gänsehaut verursachend - mit drastischen Worten machte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung deutlich, dass der Mord an der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein außergewöhnliches Verbrechen ist. Den 30-jährigen Angeklagten verurteilte das Landgericht Gießen gestern unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung und Entziehung Minderjähriger zu einer lebenslangen Haft, stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete die Sicherungsverwahrung an. Damit ist nahezu ausgeschlossen, dass der Mann vorzeitig nach 15 Jahren in Freiheit kommt. Die Gesellschaft und "jedes einzelne Mädchen" müssten vor dem Mann geschützt werden, sagte die Vorsitzende Regine Enders-Kunze.