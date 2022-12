Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:45 Uhr Milchpreise auch 2022 auf Rekordniveau Beim Einkauf hat man es sicher schon bemerkt: Der Preis für einen Liter Milch ist 2022 deutlich gestiegen. Der Grundpreis für den Liter Milch ist mit durchschnittlich rund 60 Cent auf einem Rekordhoch. Grund ist nach Angaben des Portals Agrarheute ein Mangel an Rohmilch auf dem Markt. Die Milchbauern freut es, denn es bleibt für sie finanziell endlich etwas hängen.

6:38 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg: Die Temperaturen steigen bis Jahresende an Wir steuern auf warme Tage zu. Besonders zu Silvester und Neujahr soll es noch ein bisschen anziehen, sogar Temperaturrekorde sind in Baden-Württemberg möglich. Der Mittwoch startet mit dichten Wolken oder Hochnebel, ein paar Tropfen können ganz im Norden fallen. Später lockert es auf und besonders in der Mitte und im Süden von Baden-Württemberg scheint ab und zu die Sonne. Bei kräftigem Wind steigen die Temperaturen auf 5 Grad im Hochschwarzwald und bis 13 Grad im Markgräfler Land. Video herunterladen (6,6 MB | MP4)

6:09 Uhr Zwölf Weihnachtsbabys am Bodensee und Oberschwaben geboren Zwölf Weihnachtsbabys haben am 24. Dezember in den Kliniken in Friedrichshafen, Tettnang (beides Bodenseekreis), Ravensburg und Biberach das Licht der Welt erblickt. Die Verantwortlichen des Klinikverbunds Medizin Campus Bodensee sprachen sogar von einem Kindersegen an Heiligabend. "Irgendwie wollten alle Kinder am 24. Dezember auf die Welt kommen", sagte Hebamme Meike Siegl. Am ersten Weihnachtsfeiertag sei es hingegen ruhig auf den Geburtsstationen gewesen. "Das ist das schönste Weihnachtsgeschenk, was wir jemals in unserem Leben bekommen haben": Auch von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch an die stolzen Eltern der kleinen Natasha, Ildiko Hochrein und Richard Czörgö. Pressestelle MCB

6:06 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der NABU verleiht heute zum 30. Mal, den "Dinosaurier des Jahres" . Seit 1993 zeichnet der NABU mit diesem Preis besonders schädliche Entwicklungen in Sachen Natur- und Umweltschutz aus. Wie bereits im vergangenen Jahr richtet sich der Preis an ein Projekt und nicht an eine Person.

Die 71. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt traditionell mit der Qualifikation in Oberstdorf. Heute geht es für Karl Geiger und die Kollegen maßgeblich darum, unter die besten 50 Athleten zu kommen, um morgen beim Auftaktspringen dabei zu sein. Erstmals seit Dezember 2019 sind wieder Zuschauer an der Schattenbergschanze zugelassen.

Auftakt Turngala in Villingen-Schwenningen: Nach zweijähriger, coronabedingter Pause präsentieren der Badische Turner-Bund (BTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) von heute an bis zum 11. Januar ihre Turngala über die Jahreswende, die diesmal unter dem Motto "For a Wonderful World" steht.

6:02 Uhr Mehr Gewalt gegen Rettungskräfte Eine Zahl, die schockiert: In 187 Fällen wurden im vergangenen Jahr Straftaten gegen Rettungskräfte oder Feuerwehrleute begangen. Bei Polizisten waren es 2021 sogar 5.049 Gewalttaten - und auch im laufenden Jahr dürfte sich der Trend kaum verändert haben, so das baden-württembergische Innenministerium. Man gehe davon aus, dass es 2022 sogar mehr Helferinnen und Helfer im Rettungsdienst gab, die in ihrem Einsatz verletzt wurden (2021 waren es 76 Leichtverletzte). Innenminister Thomas Strobl (CDU) rief deshalb die Menschen in Baden-Württemberg dazu auf, sich "wie eine Schutzmauer vor unsere Einsatz- und Rettungskräfte zu stellen". Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienste verdienten Respekt und Anerkennung und nicht Verachtung oder gar Gewalt, so Strobl.

6:02 Uhr Ministerpräsident Kretschmann outet sich als Feuerwerks-Fan Ab morgen darf man es einkaufen, schießen und böllern aber erst am 31.12.: Die Rede ist natürlich von Feuerwerk. Da gibt es glühende Anhänger der Böllerei - und erbitterte Gegner. Vielleicht etwas überraschend zählt der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur ersten Sorte. "Ein Feuerwerk, finde ich, ist ein gutes Symbol für das menschliche Leben: kurz, schön und laut", sagte der Regierungschef. Er selbst ist beim Zünden von Feuerwerk mittlerweile aber eher der Zuschauer: "Ab dem Zeitpunkt, als meine Söhne das machen durften, habe ich das dann eingestellt", sagte der 74-Jährige. "Vorher war ich da auch voll mit dabei."