9:40 Uhr Urteil im Prozess um Schockanrufe erwartet Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied einer Schockanrufer-Bande werden heute vor dem Karlsruher Landgericht Plädoyers und Urteil erwartet. Der 23-Jährige hatte im Prozess gestanden, in drei Fällen Mittäter gewesen zu sein. Zusammen mit Komplizen und seiner 13-jährigen Nichte soll der Mann unter anderem von einer Seniorin in Münsingen (Kreis Reutlingen) 17.000 Euro erbeutet haben. In anderen Fällen war der Betrug vorher aufgeflogen.

9:10 Uhr Aale werden im Rhein ausgesetzt In Mannheim-Neckarau werden am Vormittag wieder Aale in einem Nebenarm des Rheins ausgesetzt. Sie wurden mit etwa drei Jahren im Atlantik gefangen und dann ein halbes Jahr in einer Aalfarm aufgezogen. Ziel ist es, den Bestand im Rhein zu sichern. Der Europäische Aal gilt als massiv gefährdet.

8:50 Uhr Beifahrer stirbt bei Unfall auf A7 bei Aalen Am frühen Morgen ist ein Autofahrer auf der A7 bei Aalen-Ebnat mit hoher Geschwindigkeit auf einen LKW aufgefahren. Der 37-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein Beifahrer kam ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Die A7 in Fahrtrichtung Ulm musste zeitweise komplett gesperrt werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

8:40 Uhr Brand in Mannheimer Kakaofabrik In einer Kakaofabrik in Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Durch zwei Brandstellen kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr sei mit rund 50 Kräften vor Ort und habe die Flammen unter Kontrolle bringen können. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Produktionsbedingt kommt es in der Kakaofabrik im Mannheimer Stadtteil Jungbusch immer wieder zu Bränden. Erst im März und im Mai dieses Jahres hatte es dort gebrannt.

8:30 Uhr BW-Unternehmen besorgt wegen möglichem Verbot von PFAS Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe in Baden-Württemberg sind alarmiert, weil die EU ein Verbot der Chemikalie PFAS prüft. Sie ist etwa in Dichtungen, Leitungen, Halbleitern und Maschinen enthalten. Die Industrie und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg will deshalb jetzt einen Arbeitskreis mit betroffenen Unternehmen und Experten gründen. PFAS werden wegen ihrer Langlebigkeit auch Ewigkeits-Chemikalien genannt. Deutschland und andere Länder hatten vorgeschlagen, die Herstellung und Verwendung fast komplett zu verbieten.

8:05 Uhr Zurück zu G9? Diskussionrunde in Heidelberg Die Elterninitiative "G9!“ will zurück zum neunjährigen Gymnasium und sammelt dafür seit Wochen Unterschriften. Bis zum 13. November muss die Initiative nach eigenen Angaben 39.000 Unterstützer finden, damit sich der Landtag in Stuttgart mit dem Antrag befassen muss. Im Bürgersaal des Bahnstadtvereins in Heidelberg wollen die G9-Befürworter heute bei einer Diskussionsrunde für ihre Forderung werben.

7:50 Uhr Neue Förderung von Solarstrom für Elektroautos Das Auto zu Hause mit eigenem Solarstrom tanken - dafür können Hausbesitzer ab heute Förderanträge stellen. Dafür stehen laut Bundesverkehrsministerium rund 500 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert wird der Kauf und die Installation einer Ladestation in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage und einem Solarstromspeicher. Der maximale Investitionszuschuss bei 10.200 Euro. Geld gibt es aber nur, wenn ein eigenes E-Auto bereits vorhanden oder schon verbindlich bestellt ist. Verbraucherschützer kritisieren, dass nur Eigentümer von selbstgenutzten Wohnhäusern unterstützt werden - eine Zielgruppe, die bereits von anderen Förderungen profitieren würde.

7:43 Uhr Vollautomatischer Supermarkt "Roberta" eröffnet 24/7 einkaufen, ohne Personal, alles komplett automatisch: In Ulm wurde gestern der Supermarkt "Roberta" eröffnet. Passend zum Namen gibt es auch eine Bedienung: ein Roboter. An der Vorderwand des garagengroßen Kastens befindet sich ein Display, das man bedient wie einen Online-Shop. Kauf starten, Produkt wählen, Warenkorb füllen, mit der Karte bezahlen und los geht’s. Im Inneren befinden sich 500 Produkte, der Roboterarm greift nach dem Wunschprodukt und packt es auf ein Laufband. Der Erfinder von "Roberta" sieht in dem neuen Konzept auch Potential für den ländlichen Raum. Video herunterladen (49 MB | MP4)

7:25 Uhr Bundesverfassungsgericht zu Rechten von Vätern Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt sich ab heute mit der Frage, wie viele Rechte der leibliche Vater eines Kindes in Bezug auf die rechtliche Vaterschaft hat. Geklagt hat ein Mann aus Sachsen-Anhalt, der vor kurzem Vater geworden ist. Die Mutter hatte sich kurz nach der Geburt von ihm getrennt und lebt inzwischen mit einem neuen Partner zusammen. Dieser hat mit Zustimmung der Mutter die rechtliche Vaterschaft anerkannt. Der Kläger möchte nach eigenen Angaben mehr Umgang mit seinem Kind und das anteilige Sorgerecht erkämpfen. Vor dem Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt war er damit gescheitert. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 26. September 2023 um 7 Uhr.

7:15 Uhr Kanzler Scholz trifft Azubis aus Hohenlohe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ehrt heute Vormittag im Kanzleramt die Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht". Unter den Teilnehmenden sind auch drei Auszubildende des Mulfinger Elektroherstellers ebm-pabst. Die Hohenloher Azubis haben eine Reinigungsmaschine entwickelt, mit der unter anderem Metallspäne aus den Borsten eines Besens entfernt werden können.

7:10 Uhr Verkehrskontrollen wegen Aktionstag Wer heute Morgen zur Arbeit oder Schule fährt, sollte vorsichtig sein. Die Polizei führt nämlich im Rahmen eines länderübergreifenden Sicherheitstages in mehreren Städten Verkehrskontrollen durch - unter anderem in Stuttgart. Besonders im Blickpunkt seien schwächere Verkehrsteilnehmer also Fahrrad-, Pedelec- oder E-Scooter-Fahrer, so die Polizei.

7:00 Uhr Die Hintergründe zum Strobl-Rückzug Nach dem angekündigten Rückzug von Thomas Strobl als Chef der Landes-CDU dürfte es in der Partei demnächst zu einem Generationswechsel kommen. Henning Otte aus der SWR-Redaktion Landespolitik erklärt die Hintergründe zum Strobl-Rückzug: Video herunterladen (60,5 MB | MP4)

6:36 Uhr 30 Jahre Landes-Erdbebendienst Die meisten Erdbeben gibt es bundesweit in Baden-Württemberg. Überwacht werden sie seit mittlerweile 30 Jahren vom Landeserdbebendienst mit Sitz in Freiburg. Das stärkste Erdbeben verzeichnete der Dienst 2004 bei Waldkirch im Kreis Emmendingen auf - mit einer Magnitude von 5,4. In Freiburg tauschen sich - quasi zum Jubiläum - ab heute 90 Fachleute über Erdbeben aus. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 26. September 2023 um 6 Uhr.

6:30 Uhr Das Wetter für BW: September bleibt auf Rekordkurs Der September hat mit 17 jetzt schon fast dreimal so viele Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad wie im Durchschnitt (6,4). Und es werden noch weitere dazukommen. Der Dienstag startet erst einmal mit verbreiteten Nebelfeldern. Wenn diese sich dann gelichtet haben, wird es wieder sonnig und warm. Die Temperaturen erreichen 20 Grad am Bodensee und 25 Grad im Breisgau. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:12 Uhr Das wird heute wichtig Mit Spannung werden bei der Landespressekonferenz Einschätzungen von Winfried Kretschmann (Grüne) zur jüngsten Personalentscheidung beim Koalitionspartner CDU erwartet. Dort verzichtet Innenminister Thomas Strobl auf eine weitere Kandidatur als CDU-Landesvorsitzender in BW und schlägt Manuel Hagel als Nachfolger vor. Düngen mit Schafwolle? Das geht: Kommunen sollen auf der Schwäbischen Alb rund um Münsingen (Kreis Reutlingen) für den Einsatz von nachhaltigen, regionalen und natürlichen Schafwolldüngepellets auf kommunalen Flächen gewonnen werden. Münsingen hat unter anderen schon Testflächen angelegt. Freiburg hat sich vorgenommen, das Fahrradwege-Netz auszubauen. Doch die Radwege sind jetzt schon stellenweise überlastet - durch den Boom von E-Bikes und Cargo-Lastenrädern.

6:11 Uhr Schwere Vorwürfe nach Brand in Wintzenheim Sechs Wochen nach dem Brand mit elf Toten im elsässischen Wintzenheim ist in Paris ein ausführlicher Untersuchungsbericht zu dem Unglück veröffentlicht worden. Demnach gab es eine Reihe von Versäumnissen, außerdem werfen die Autoren den staatlichen Kontrollinstanzen Versagen vor. So waren etwa die Brandschutz- und Notfallvorschriften in dem Gebäude, in dem Feriengruppen untergebracht waren, nicht ausreichend und seien auch nicht kontrolliert worden. Bei dem Feuer in der Unterkunft in Wintzenheim waren am 9. August zehn Erwachsene mit einer Lernbehinderung und einer ihrer Betreuer ums Leben gekommen.

6:10 Uhr Warnstreiks im Einzelhandel Wer heute einkaufen geht, muss unter Umständen mit längeren Schlangen an den Kassen rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifkonflikt im baden-württembergischen Einzelhandel zu Warnstreiks aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen Beschäftigte von H&M, Primark und Zara die Arbeit niederlegen. Auch bei Ikea und Kaufland sind Warnstreiks geplant. Streik-Schwerpunkte sind laut ver.di unter anderem Mannheim und Heidelberg, der Raum Heilbronn, der Nordschwarzwald und kleinere Städte am Bodensee. In Stuttgart ist außerdem am Mittag eine Kundgebung geplant. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 26. September 2023 um 6 Uhr.

6:01 Uhr Turbulenter Montag: Strobl gibt CDU-Parteivorsitz ab Wir starten in den heutigen Newsticker mit einem Rückblick auf gestern, das Thema wird uns aber auch heute beschäftigen: Der Chef der CDU im Land, Thomas Strobl, hat angekündigt, nach 12 Jahren an der Parteispitze nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Sein Nachfolger soll der erst 35-Jährige Manuel Hagel werden. Die Ereignisse von gestern in der Zusammenfassung: Video herunterladen (51,2 MB | MP4)