BW-Newsticker am Morgen: OB-Wahl in Rastatt geht in die Stichwahl, BW-CDU vor Generationswechsel, Tabakernte in BW

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Susanne Veil.

6:08 Uhr Tabakernte in BW Hättet ihr's gewusst? Baden-Württemberg ist eine der letzten deutschen Tabakregionen. Die Tabakbauern hierzulande gehen in diesem Jahr von einer guten Ernte aus. "Der Tabak hat die Sommerregenperiode gut verkraftet und hat eine gute Qualität", sagte der Vorsitzende des Landesverbands Baden-Württembergischer Tabakpflanzer, Jochen Adam (Bild). Beim Ertrag sei es ein durchschnittliches Jahr. Die Ernte gehe noch bis Ende September. Adam zufolge gibt es in Baden-Württemberg noch etwa 30 Erzeuger. In ganz Deutschland sind es ungefähr 60. Jochen Adam, größter Tabakanbauer in Baden-Württemberg und Chef des baden-württembergischen Landesverbands, schiebt Tabakblätter in eine Trocknungsnalage. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Seeger

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Verspätungen und Ausfälle lassen Bahnpendler und Reisende in Baden-Württemberg regelmäßig verzweifeln. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will nun die Qualität im Schienennahverkehr verbessern, vor allem Pünktlichkeit und Verlässlichkeit. Dazu stellt er am Vormittag zusammen mit der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) einen Aktionsplan vor. Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an der 14-jährigen Schülerin Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) werden heute Vormittag die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Gießener Landgericht erwartet. Infolge der sogenannten Hakenkreuz-Affäre um einen Baden-Badener Stadtrat steht ein Wechsel im Stadtparlament bevor. Der Gemeinderat will in seiner Sitzung heute unter anderem entscheiden, ob Ex-AfD-Politiker Martin Kühne das Gremium verlassen und an seiner Stelle AfD-Mann Hans Litschel nachrücken kann. Die Beschlüsse gelten als Formsache.