Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:30 Uhr Feuer in Asylbewerberunterkunft in Graben-Neudorf Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) sind am frühen Morgen sieben Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Der Brand war gegen 3:30 Uhr im Wäscheraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Starker Rauch war laut Feuerwehr in mehrere Stockwerke gezogen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Insgesamt 35 Menschen mussten das Haus verlassen. Unter den sieben Verletzten sind auch fünf Kinder, alle erlitten Rauchgasvergiftungen. Der Sachschaden ist laut Polizei mit rund 2.000 Euro relativ gering, das Gebäude ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden in einer Halle der Gemeinde untergebracht. Wie es zu dem Brand kam ist noch unklar.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Wie geht es weiter im Bahn-Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der landeseigenen Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG)? Seit Monaten ruft die GDL immer wieder kurzfristig zu Streiks bei der SWEG auf. Zuletzt hatte die GDL eine Streikpause angekündigt und eine Frist bis kurz vor Weihnachten gesetzt. Bis heute sollte die SWEG erklären, ob sie die Tarifverhandlungen fortsetzen will. Die nächsten Streiks für die Bahnreisenden in Baden-Württemberg könnten wieder kommen. Die Hintergründe zum Tarifkonflikt erklären wir hier. Im neuen Jahr sollen in acht Kommunen in Baden-Württemberg die Umweltzonen und die damit verbundene Pflicht zur grünen Plakette abgeschafft werden. Solche Pläne gibt es laut einer Umfrage bei den Regierungspräsidien für Heidelberg, Karlsruhe, das benachbarte Pfinztal, Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen), Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), Ilsfeld (Landkreis Heilbronn), Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Schramberg (Landkreis Rottweil). Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen ziehen die meisten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg dieses Jahr eine positive Bilanz. In der Landeshauptstadt Stuttgart geht der Weihnachtsmarkt heute zu Ende. Zu diesem Anlass wird offiziell Bilanz gezogen. 31 Tage lang hatte der Weihnachtsmarkt geöffnet. Er ist der größte und älteste in Baden-Württemberg und mit seinen rund 280 Ständen auch der beliebteste.

6:10 Uhr Wetterbericht: Es wird regnerisch und windig So richtig viel Weihnachtsstimmung macht der Blick nach draußen nicht: Heute erwartet uns in Baden-Württemberg trübes, regnerisches und windiges Wetter. Im Laufe des Tages fällt teils kräftiger Regen mit erhöhter Aquaplaninggefahr auf den Straßen. Also vorsichtig fahren, wenn es vor Weihnachten noch nach Hause geht. Der Südwestwind wird immer stärker, verbreitet müssen wir mit starken bis stürmischen Böen rechnen. Auf den hohen Schwarzwaldgipfeln weht der Wind in Böen sogar orkanartig. Die Temperaturen steigen bis 9 Grad auf der Alb und 16 Grad im Markgräflerland. Außerdem gilt weiter eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor ergiebigem Dauerregen bis Samstagmorgen im Schwarzwald. Bäche und Flüsse können über die Ufer treten, vor allem auf der Westseite des Schwarzwaldes. Hier könnt ihr den Wetterbericht aus der gestrigen Sendungen mit Claudia Kleinert ansehen: Video herunterladen (6,7 MB | MP4)