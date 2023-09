BW-Newsticker am Morgen: Cannstatter Volksfest startet, Bürgerbefragung zum Sicherheitsgefühl, Mehr Falschfahrer in BW

In Baden-Württemberg ist die Gefahr durch Falschfahrer auf den Straßen zuletzt deutlich gestiegen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Tim Bückner hervor. Danach wurden im vergangenen Jahr 391 Falschfahrten im Land erfasst - das ist eine Steigerung um fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 gingen 357 Gefahrenmeldungen dieser Art ein, 2020 waren es 326. Die Falschfahrer verursachten im vergangenen Jahr auch mehr Unfälle : 33 Mal krachte es deshalb in Baden-Württemberg. 23 Personen wurden dabei leicht und 17 schwer verletzt. Drei Menschen kamen bei Falschfahrer-Unfällen ums Leben. 2021 lag die Zahl der Unfälle nur bei 24.

Das Cannstatter Volksfest beginnt heute mit dem Fassanstich um 16 Uhr. Das Fest auf dem Wasen läuft bis zum 8. Oktober. Erstmals betreibt die Stadt Stuttgart mit der "Wasenboje" einen Schutzort auf dem Fest , an dem Mädchen und Frauen Schutz vor Belästigung und Hilfe in Notfällen bekommen.

