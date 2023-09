BW-Newsticker am Morgen: Flächenfraß in BW, Warnstreik im Handel, Unterbringung von Geflüchteten

Angespannte Lage in den Kommunen: Neue Flüchtlingsunterkünfte stoßen laut Gemeindetag auf große Widerstände in der Bevölkerung. Daher müssten Flüchtlingszugänge begrenzt werden.

Gemeindetag in BW fordert Begrenzung der Flüchtlingsmigration

Der Chef des Gemeindetags, Steffen Jäger, sieht die Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung vor großen Problemen. Es werde immer schwieriger, in einem Konsens neue Unterkünfte zu realisieren. Er fordert im Gespräch mit dem SWR eine Begrenzung der Flüchtlingszahlen.

Täglich verschwinden in Baden-Württemberg mehrere Hektar Fläche unter Beton und Asphalt. Naturschützer wollen das eindämmen. Kommunen halten das für realitätsfern.

Flächenfraß in BW: Kommunen stellen sich gegen Volksantrag

Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg etwas mehr als 1.600 Hektar für neue Parkplätze, Industriegebiete, Häuser, Sportplätze oder Straßen genutzt . Das entspricht einer Fläche von etwa 2.300 Fußballfeldern. Naturschützer wollen mit einer Initiative gegen den Flächenfraß im Land vorgehen. Der Gemeindetag sieht das allerdings anders - und plädiert für eine pragmatische Lösung.

6:04 Uhr

Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg

Die Gewerkschaft ver.di hat in ihrem Bezirk Mittelbaden-Nordschwarzwald Beschäftigte im Handel zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. ver.di fordert in der Tarifrunde 2023 für den Einzelhandel unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15 Prozent sowie für den Großhandel eine Erhöhung um 13 Prozent.

In Burladingen im Zollernalbkreis findet am Nachmittag eine Gemeinderatssitzung statt. Thema sind unter anderem die Unterbringungsprobleme angesichts steigender Flüchtlingszahlen. Die Gemeinden ächzen unter der Zuweisung von Flüchtlingen und sehen keine Kapazitäten mehr. Burladingen steht exemplarisch für die Not der Kommunen: Bei einer Versammlung zum Thema Flüchtlingsaufnahme im Ortsteil Killer im Juli war der Landrat des Zollernalbkreises von Bürgern ausgebuht worden.

Heute beginnt der Prozess um einen Doppelmord in Albstadt (Zollernalbkreis). Der Angeklagte soll im Dezember 2022 seine Nichte in deren Wohnung erdrosselt haben. Drei Tage später soll er einen Freund seiner Nichte in Albstadt erschossen haben. Nach Ermittlungen der Polizei soll er aus Rache gemordet haben, da er davon überzeugt war, von seiner Nichte und ihrem Freund bestohlen worden zu sein.