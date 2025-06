6:00 Uhr

Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch an diesem Montag! Hinter uns liegt ein echtes Sommerwochenende: In vielen Regionen in Baden-Württemberg erreichten die Temperaturen in den letzten beiden Tagen über 30 Grad. Gestern war laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sogar der heißeste Tag des bisherigen Jahres. Wo der Temperaturrekord geknackt wurde und wie heiß es war, lest ihr gleich hier.

Ich heiße Julia Kunert und präsentiere euch heute im Newsticker am Morgen bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten für Baden-Württemberg. Bei Fragen, Wünschen, Lob oder Kritik schreibt mir gerne per E-Mail an newsticker-bw@SWR.de .