6:00 Uhr

Nach einem sommerlichen Feiertag stehen die Zeichen auch am heutigen Brückentag und am Wochenende auf Sonne - das wird vor allem die Besucherinnen und Besucher des Southside-Festivals freuen, das heute in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen beginnt. Dazu gleich mehr.

Ich heiße Wolfgang Lickert und von mir bekommt ihr heute im Newsticker am Morgen bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten für Baden-Württemberg. Bei Fragen, Wünschen, Lob oder Kritik schreibt mir gerne per E-Mail an newsticker-bw@SWR.de .