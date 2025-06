6:54 Uhr

Der Start in die Woche in Baden-Württemberg wird recht freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden und Südosten sind die Wolken zunächst dichter, Regen fällt aber kaum. Es ist nicht mehr so schwül wie noch am Wochenende. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad auf der Ostalb bis zu 26 Grad am unteren Neckar.

Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.