6:02 Uhr

Wenn junge Zocker zur Zielscheibe werden: Extremisten nutzen immer häufiger Gaming-Plattformen, um Kinder und Jugendliche anzusprechen. Die digitale Radikalisierung von Kindern stelle eine zunehmende Bedrohung dar, so das Innenministerium. Baden-Württemberg will sich deshalb auf der Innenministerkonferenz in Bremerhaven für mehrere Maßnahmen im Kampf gegen die Radikalisierung auf Gaming-Plattformen einsetzen. "Der Kontakt erfolgt oft - unbemerkt von Eltern oder pädagogischen Fachkräften - über Voice-Chats, private Gruppen oder getarnte Inhalte", so ein Ministeriumssprecher. Bestimmte Gaming-Foren dienten als Rückzugsräume für extremistische Akteure, die dort ungehindert Ideologien verbreiten könnten. Da die Behörden im Kampf gegen diese Radikalisierung noch am Anfang stünden, sollen die Innenminister auf Initiative von Baden-Württemberg beschließen, dass extremistische Rekrutierungsstrategien in sozialen Medien, Online-Foren und Gaming-Plattformen umfassend analysiert werden. Auch sollen Handlungsvorschläge für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden, Plattformbetreibern und Institutionen des Jugend- und Medienschutzes erarbeitet werden.

Ein weiteres Phänomen in der digitalen Welt: Vor allem junge Männer, die Gewalttaten in Foren und Chatgruppen feiern und sich dabei radikalisieren. Darin sehen der Landesverfassungsschutz und Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine Gefahr und sieht darin dringenden Handlungsbedarf. Die Details zu einem weiteren, auf der Innenministerkonferenz diskutierten Thema, lest ihr hier: