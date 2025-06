6:39 Uhr

Der Himmel über der Region Bodensee-Oberschwaben war in letzter Zeit eher milchig und trüb. Das liegt unter anderem an Waldbränden in Kanada, erklärt Roland Roth. Die riesigen Feuer setzten enorme Mengen Rußpartikel frei, so der Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach). Zwar werde die Sicht ab heute erstmal wieder besser, doch ab Freitag könne der Saharastaub wieder für trübe Aussichten sorgen.