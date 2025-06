6:36 Uhr

In der Elbe in Sachsen-Anhalt ist am Pfingstmontag nahe der Stadt Zerbst die Leiche eines Mannes gefunden worden. Sie wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte es einen Hinweis eines Passanten gegeben. Laut Polizei handelt es mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen am Donnerstag nahe Dessau-Roßlau verunglückten Kanufahrer. Der 60-Jährige kommt den Angaben zufolge aus Baden-Württemberg - woher genau, dazu machte die Polizei bislang keine Angaben. Ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache wurde eingeleitet. Polizei und Feuerwehr hatten am Donnerstag eine größere Suchaktion mit Booten gestartet . Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne zum Einsatz gekommen.