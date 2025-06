6:12 Uhr

Gestern Abend fand das erste von insgesamt zwei Spielen der UEFA Nations League Final Four in Stuttgart statt. Und was für ein Spiel: Insgesamt neun Tore fielen. Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger war hellauf begeistert: "Für die Zuschauer war es unterhaltsam, es war ein Offensivspektakel. Die Franzosen haben immer weitergemacht. Das war ein unfassbar schöner Fußballabend", schwärmte er in der ARD. Und so haben die Fans im Stadion das Spiel erlebt:

Frankreich ist am Sonntag damit Gegner der deutschen Mannschaft im Spiel um Platz drei. Und auch dieses Spiel findet in Stuttgart statt. Es werden wieder Zehntausende Fans in der Stadt erwartet.