BW-Newsticker am Morgen: Starkes Unwetter in BW, Bahnstrecke Stuttgart-Mannheim wieder frei, Flugzeug muss wegen Unwetter zwischenlanden

7:04 Uhr

Nachdem am Montagabend ein Unbekannter eine Tankstelle an der B27 bei Neckarsulm überfallen hatte, ist gestern Abend eine Tankstelle in Untergruppenbach (beide Kreis Heilbronn) überfallen worden. Die Polizei fahndete jeweils erfolglos mit Streifenwagen und einem Hubschrauber. Ob es einen direkten Zusammenhang gab und wie der Überfall ablief ist noch unklar. Beim Überfall in Neckarsulm am Montag forderte ein Mann, der einen Motorradhelm trug, auf Englisch Bargeld von einer Mitarbeiterin. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro.