BW-Newsticker am Morgen: Bahnchaos in Singen, BW-Industrie rechnet mit weniger Exporten in die USA, Strengere Handyregeln an Schulen in BW

6:03 Uhr

Mehrer Organisationen, darunter die Bundesärztekammer und die Arbeiterwohlfahrt, rufen heute zum bundesweiten Hitzeaktionstag auf. Grund dafür: Sie sehen in Hitze, ausgelöst durch den Klimawandel, ein großes Gesundheitsrisiko. Auch für die Kommunen in Baden-Württemberg wird das Thema immer drängender. In Ludwigsburg wurde zum Beispiel in den letzten Jahren der Arsenalplatz mitten in der Stadt umgebaut, sodass der Belag des Platzes Regenwasser aufnehmen kann.

In Heidelberg wird heute das neue Fahrradparkhaus unter dem Europaplatz am Hauptbahnhof eröffnet. Es fasst insgesamt 1.600 Räder. 1.100 der Stellplätze sind öffentlich. In den ersten 24 Stunden kann man dort kostenfrei sein Bike abstellen. Für eine längere Nutzung wird ab dem zweiten Tag ein Entgelt von einem Euro pro Tag erhoben. Die Jahreskarte kostet 100 Euro. Nach Angaben des ADFC ist das neue Parkhaus für Fahrräder in Heidelberg das Größte in Baden-Württemberg.