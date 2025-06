6:04 Uhr

Instagram checken, TikTok-Videos anschauen, WhatsApp-Nachrichten schreiben: Das soll es an den Schulen in Baden-Württemberg für die Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeiten nicht mehr geben. Denn die BW-Landesregierung will es nach SWR-Informationen möglich machen, eine private Nutzung von Handys an Schulen zu verbieten. Dafür soll das Schulgesetz verschärft werden. Warum die grün-schwarze Landesregierung diesen Schritt geht, lest ihr hier: