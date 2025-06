6:22 Uhr

Nach einem Blitzeinschlag ist gestern am späten Abend in Lörrach ein Dachstuhl in Brand geraten. Laut einem Polizeisprecher entstand ein höhrerer Sachschaden, verletzt wurde niemand. In Steinen im Landkreis Lörrach wurden bei dem Gewitter Straßen überflutet. In Albbruck im Kreis Waldshut stürzten Bäume um. In Waldshut-Tiengen brachen Teile einer Häuserfassaade herunten und beschädigten ein Auto. In Freiburg wurden Radwege überschwemmt. Und in Tiengen bei Freiburg war die Unterführung einer Verbindungsstraße unter der Autobahn überflutet.