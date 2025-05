7:54 Uhr

Die für das Jahr 2031 geplante Gartenschau in Bretten (Kreis Karlsruhe) wird doch nicht stattfinden. Das hat der Gemeinderat der Stadt gestern Abend beschlossen. Sechs Jahre an Planung waren zuvor in das Projekt geflossen. Hintergrund sind die hohen Kosten bei klammer Haushaltslage. Die Stadt in hohe Schulden zu reiten, nur damit die Gartenschau stattfinden kann, sei es am Ende nicht Wert, erklärten die Fraktionen des Gemeinderats in einer gemeinsamen Stellungnahme. Ganz umsonst soll die Planung aber nicht gewesen sein: Im Rahmen der Planung für die weitere Entwicklung der Stadt sollen Landschaftsbau-Projekte trotzdem umgesetzt werden.