Bei Schöntal im Hohenlohekreis sind gestern Morgen ein Taxi-Krankentransport und ein Linienbus zusammengestoßen. Das teilte die Polizei gestern Abend mit. Bei dem Unfall kam ein zehnjähriger Rollstuhlfahrer ums Leben, der sich im Taxi befand. Der Wagen sei aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, hieß es. Beim Aufprall wurde der Junge so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er war laut einem Polizeisprecher in seinem Rollstuhl im Fahrzeug vorschriftsgemäß gesichert. Der Fahrer des Taxis musste schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. In dem Linienbus waren zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste, der Busfahrer erlitt leichte Verletzungen.