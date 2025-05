BW-Newsticker am Morgen: Unfall auf A6, Neue Strategie gegen Asiatische Hornisse, Hauk will Landwirten nichts vorschreiben

6:10 Uhr

Es ist ein ehrgeiziges Ziel: Grün-Schwarz will in Baden-Württemberg bis 2030 doppelt so viele Landwirte, die auf Bio umstellen. Konkret sollen es 30 bis 40 Prozent sein. Doch die Zweifel, dass das zu schaffen ist, wachsen. 2024 waren nur 14,3 Prozent der Bauern Bio-Bauern. Landwirtschaftsminister Peter Hauk sieht in der nur langsamen Umstellung allerdings kein Problem. Der CDU-Politiker sagte am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" , auf die Frage, ob er Landwirten raten würde, auf Bio umzustellen: "Ich würde ihnen raten, das zu tun, wo sie selbst ihr bestes Geschäftsfeld sehen." Er sei der Meinung, dass auch Landwirte das tun sollten, was ihnen persönlich liegt. "Man muss mit Herzblut dabei sein." Es sei nicht sein Ansatz, Bauern zu sagen: "Ihr müsst Bio machen."