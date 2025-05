6:10 Uhr

Der Schock in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) sitzt immer noch tief: Vorgestern waren drei Arbeiter an der Baustelle der Hochbrücke tödlich verunglückt. Sie befanden sich in einer Gondel in großer Höhe, als das Stahlseil abriss und sie in die Tiefe stürzten. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) besuchte gestern den Unfallort, zusammen mit Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) und der Karlsruher Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU). Über die Ursachen wolle man nicht spekulieren, so Hermann. Man wisse nur, dass es sich bei den drei Bauarbeitern um zwei polnische Staatsangehörige und einen Deutschen zwischen 40 und 46 Jahren handele. Auch in Horb sind die Menschen noch immer geschockt: "Die Stadtgesellschaft von Horb am Neckar trauert sehr tief gerade. Das spürt man auch überall in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern", sagte OB Rosenberger.