6:12 Uhr

Eine 26-jährige Frau hat ihr damals dreijähriges Kind bei einem Krankenhausaufenthalt im Uniklinikum Heidelberg über einen Venenzugang wiederholt mit Keimen infiziert. Beim Prozess am Landgericht Heidelberg wurde ihr Misshandlung Schutzbefohlener und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Frau wurde gestern zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem die Unterbringung in eine Psychiatrie an. Die Frau leide offenbar am "Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom". Dabei machen die Betroffenen andere Menschen krank, um für sich selbst Fürsorge und Anerkennung zu erlangen.