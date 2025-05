Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Janey Schumacher.

7:01 Uhr Bau des Zentralklinikums Zollernalb beschlossen Das Zentralklinikum Zollernalb kann gebaut werden. Schon im vergangenen Jahr war das beschlossen worden, nun hat der dortige Kreistag auch die Finanzierung freigegeben. 380 Millionen Euro soll das neue Klinikum kosten - eine gewaltige Summe für die Städte und Gemeinden der Region. 200.000 Menschen in der Region müssen aber auch bestmöglich medizinisch versorgt werden, war man sich größtenteils einig. Das neue Klinikum soll an der Bundesstraße bei Balingen-Dürrwangen entstehen - der Betriebsbeginn ist für 2031 geplant.

6:53 Uhr Viele Anträge an die Verwaltung bald ohne Unterschrift möglich Die grün-schwarze Landesregierung will Verwaltungsverfahren vereinfachen. Im Kabinett soll nach SWR-Informationen heute ein Gesetzentwurf beraten werden, mit dem Anträge in Zukunft auch elektronisch möglich sind. Bislang wird bei den meisten Verwaltungsverfahren eine eigenhändige Unterschrift verlangt. Dokumente müssen ausgedruckt, unterschrieben und einscannt werden. Das Innenministerium plant nun eine Gesetzesänderung, die Unterschriften überflüssig macht. Anträge können dann per E-Mail gestellt werden. Laut Innenministerium ist es in mehr als 200 Fällen quer durch alle Ressorts der Landesregierung möglich, auf die Schriftform mit Unterschrift zu verzichten. Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie die Verwaltung sollen so entlastet werden.

6:45 Uhr SC Freiburg holt Offensivtalent Irié Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat wie erwartet das 19 Jahre alte Offensivtalent Cyriaque Irié verpflichtet. Der U20-Nationalspieler Burkina Fasos wechselt vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes zum Europa-League-Starter. Der Transfer hatte sich zuletzt bereits angedeutet, Trainer Julian Schuster das Interesse der Freiburger an Irié auch schon öffentlich bestätigt. Zu Vertragsinhalten machte der SC wie üblich keine Angaben. Als Ablösesumme stehen acht bis neun Millionen Euro im Raum. Zudem arbeiten die Breisgauer offenbar an einer Verpflichtung des Japaners Yuito Suzuki. "Sky" und "kicker" berichteten, dass der 23 Jahre alte Offensivmann sogar schon den Medizincheck in Freiburg absolviert habe. Suzuki steht noch bis 2027 beim dänischen Club Bröndby IF unter Vertrag.

6:32 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Nach einem sonnigen Start in die Woche ziehen heute dichte Wolken über Baden-Württemberg. Am Oberrhein und in der Region Freiburg sind auch Regenschauer möglich. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad in Mannheim. Am Mittwoch wird es wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:16 Uhr Unbekannter soll Joggerin verletzt haben Eine 17-Jährige soll beim Joggen im Landkreis Tübingen von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden sein. Die Polizei fahndete am Montag mit zahlreichen Streifenwagen, einem Hubschrauber und Hunden nach dem Mann. Die Jugendliche sei auf einem Feldweg bei Bodelshausen gejoggt, als sie von dem Mann angesprochen worden sei. Er habe sie unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und verletzt. Dann sei er durch ein größeres Gebüsch geflüchtet. Die nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos. Die Jugendliche wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung "ihrer oberflächlichen Verletzung" ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

6:09 Uhr Verbindungsdaten: Mehr Zugriff für den Landesverfassungsschutz Für den Kampf gegen Extremisten erhalten die Verfassungsschützer in Baden-Württemberg weitreichendere Befugnisse. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Innenministerium. So sollen die Ermittler künftig bei Telekommunikationsfirmen Verbindungsdaten abfragen dürfen, die in einer bestimmten Funkzelle in einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. Zudem sollen die Verfassungsschützer künftig bei privaten Videobetreibern Videoaufnahmen anfordern können. Ein entsprechendes neues Landesverfassungsschutzgesetz soll im grün-schwarzen Kabinett heute auf den Weg gebracht werden.

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Mit dem Fach Deutsch beginnen für viele Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die schriftlichen Abschlussprüfungen. Es treten rund 44.500 Schülerinnen und Schüler unter anderem an Realschulen und Gemeinschaftsschulen zu den Realschulabschlussprüfungen an. Den Werkrealschulabschluss wollen rund 5.100 Prüflinge absolvieren, zum Hauptschulabschluss treten rund 24.200 Schülerinnen und Schüler an. Unter anderem müssen sie Aufgaben zu ihren Pflichtlektüren absolvieren. Das sind in diesem Jahr die Bücher "Krummer Hund" von Juliane Pickel und "Der große Sommer" von Ewald Arenz. Vor dem Landgericht Tübingen muss sich heute ein 38-Jähriger unter anderem wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Der Angeklagte soll über Social Media Kontakt zu jungen Mädchen unter 14 Jahren aufgenommen haben. Laut Anklage soll er diesen nicht nur pornografische Bilder geschickt haben, er soll sie auch überredet haben, intime Bilder von sich zurückzuschicken. Heute ist Weltbienentag! In Baden-Württemberg fühlen sich die Brummer tatsächlich ganz schön wohl: 2024 gab es im Land rund 40 Prozent mehr Bienenvölker als zehn Jahre davor. Das berichtet Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Der Trend sei den Bürgern im Land zu verdanken, die Freude am Imkern haben. Mancherorts gibt es zu diesem Anlass Ausstellungen und Aktionen rund um die Biene. Im Schloss Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) gibt es zum Beispiel Führungen über die Bienen im Schlossgarten.

6:01 Uhr Calw: Stellwerk über Bahngleise gehoben Mitten in der Nacht ist ein altes Stellwerk in Calw per Kran über die Gleise gehoben worden, um es vor dem Verfall zu retten. Matthias Langen vom Verein Württembergische Schwarzwaldbahn Calw will das denkmalgeschützte Gebäude auf einem benachbarten Parkplatz wieder auf Vordermann bringen. Der 23-Jährige hat unter anderem im Calwer Gemeinderat und bei der Deutschen Bahn dafür geworben, dass das historische Gebäude erhalten bleibt. Das Stellwerk ist seit 1989 außer Betrieb und galt als einsturzgefährdet. Zuletzt war es in die Schlagzeilen geraten, weil die Deutsche Bahn rund um die Uhr einen Sicherheitsdienst engagiert hatte - aus Sorge, das Gebäude könnte auf die Gleise fallen und ein Zug dort hineinfahren.