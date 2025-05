Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Luca Mader.

6:25 Uhr Schüsse in Göppingen: Täter weiter flüchtig Erneut sind am Wochenende Schüsse in der Region Stuttgart gefallen, dieses Mal in Göppingen. Am späten Samstagabend wurde dort ein junger Mann durch Schüsse schwer verletzt. Seither wird nach den Tätern gefahndet. Laut Polizei war der angeschossene 25-Jährige gegen 22 Uhr mit einer Gruppe zu Fuß in Göppingen unterwegs. Dabei trafen sie wohl auf zwei ihnen unbekannte Männer. Den Angaben zufolge sprachen sie kurz miteinander, dann gab einer der beiden Männer mehrere Schüsse auf die Gruppe rund um den 25-Jährigen ab. Dieser wurde dabei getroffen und schwer verletzt. Im Krankenhaus wurde er notoperiert. Ob ein Zusammenhang mit früheren Konflikten von kriminellen Gruppen im Großraum Stuttgart vorliegt, wird derzeit geprüft. Göppingen Polizei fahndet weiter Täter flüchtig: 25-Jähriger in Göppingen durch Schüsse schwer verletzt In Göppingen fahndet die Polizei derzeit nach zwei Männern. Einer von ihnen soll am Samstagabend Schüsse abgegeben und dabei einen 25-Jährigen schwer verletzt haben.

6:16 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart tagt heute der Lenkungskreis S21. Anschließend findet um 13 Uhr eine Pressekonferenz statt. Die Deutsche Bahn will darüber informieren, welche Einschränkungen im Bahnverkehr es bis zur Eröffnung Dezember 2026 geben wird. Die Städte Stuttgart, Esslingen, Ludwigsburg sowie der Verband Region Stuttgart wollen die Bundesgartenschau 2043 an den Neckar holen. Heute stellen die vier BUGA-Bündnispartner ihre Pläne vor. Im Fall einer 33-jährigen Mutter aus Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis), die ihren damals sieben Monate alten Sohn mit einem Opiat getötet haben soll, wird heute am Heidelberger Landgericht das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat vergangenen Donnerstag acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung der Frau plädierte auf Freispruch.

6:05 Uhr Istanbul-Fans feiern in Mannheim Dass es beim Fußball nicht krawallig zugehen muss, zeigten die Fans von Galatasaray Istanbul am Sonntagabend in Mannheim. Ihr Team sicherte sich durch einen 3:0-Sieg gegen Kayserispor vorzeitig den Gewinn der türkischen Fußball-Meisterschaft. Das feierten in der Mannheimer Innenstadt rund 2.500 Vereinsfans friedlich und ausgelassen. Nach Spielende sammelten sich gegen 20 Uhr zunächst mehrere hundert Fußballanhänger am Paradeplatz und führten einen gemeinsamen Fanmarsch zum Wasserturm durch. Am Wasserturm kam es im Anschluss zu einer Feier mit rund 2.500 Personen. Die Polizei sprach von einer friedlichen Feier, lediglich wegen des Abbrennens von Feuerwerk kam es zu Ordnungswidrigkeiten.

6:02 Uhr Mit 200 km/h über die Autobahn: Fahrer schrottet Sportwagen Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde soll ein Mann gestern Abend mit seinem Sportwagen über die A 96 in Richtung Memmingen gerast sein und einen Unfall verursacht haben. Die beiden Insassen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach habe der 36-jährige Fahrer am Sonntagabend in einer Kurve bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Wagen sei zunächst gegen die Mittelschutzplanke geprallt und rund 50 Meter von der Autobahn entfernt stehen geblieben. Die Insassen konnten noch selbst aus dem Auto aussteigen, ehe der Wagen in Flammen aufging. Der Sportwagen sei ausgebrannt, hieß es. Sanitäter brachten die beiden Männer in eine Klinik. Der Schaden an dem Wagen: rund 120.000 Euro. An der Unfallstelle gebe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, teilte die Polizei mit.