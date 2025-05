Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Janey Schumacher.

6:16 Uhr Die letzten Plätze fürs ESC-Finale sind vergeben Bevor morgen in Basel das große Finale des Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht, wurden gestern Abend die letzten Finalisten ermittelt. Geschafft hat es wie erwartet einer der Favoriten, JJ aus Österreich. Im Finale steht für Israel auch Yuval Raphael, eine Überlebende der palästinensischen Terroranschläge auf Israel am 7. Oktober 2023. Auch Griechenland ist dabei. Die Sängerin Klavdia erinnert mit ihrer schwarzen Brille verblüffend an Schlager-Ikone Nana Mouskouri. Dabei sind auch: Lettland, Armenien, Litauen, Malta, Dänemark, Luxemburg und Finnland. Ausgeschieden sind dagegen Australien, Montenegro, Irland, Georgien, Tschechien und Serbien. Damit sind alle 26 Finalplätze vergeben. Deutschland mit Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" trat gestern ebenfalls auf, war aber bereits fürs Finale qualifiziert. Zweites Halbfinale in Basel Diese zehn Acts ziehen ins ESC-Finale ein Auch die zweite Show des Eurovision Song Contest 2025 ist in Basel gelaufen. Zehn der 16 Acts des zweiten ESC-Halbfinales haben sich für das Finale am Samstag qualifiziert. Auch D…

6:08 Uhr Das wird heute wichtig In Rom findet heute ein Treffen der Verteidigungsminister statt, um über Russlands Krieg gegen die Ukraine und Europas Antworten darauf zu beraten. Neben Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nehmen auch Vertreter aus Italien, Frankreich, Großbritannien und Polen am Treffen teil. 80 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und 92 Jahre nach den Bücherverbrennungen von 1933 wollen Studierende der Uni Heidelberg heute auf dem Karlsplatz an die verbrannten Bücher erinnern. An mehreren Stationen sollen Werke der Autoren und Autorinnen vorgelesen werden, die einst von NS-Anhängern ins Feuer geworfen wurden. Autoliebhaber kommen an diesem Wochenende am Bodensee voll auf ihre Kosten. In Friedrichshafen beginnt die Oldtimer-Messe Klassikwelt Bodensee. Laut Veranstalter gewinnt man dort nicht nur einen umfassenden Einblick in den Oldtimer-Markt - auch 125 Oldtimer sollen vom Messegelände Richtung Seepromenade rollen.

6:02 Uhr BW-Trend: CDU bei Sonntagsfrage vorne Wenn diesen Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 31 Prozent. Das hat die repräsentative Umfrage BW-Trend des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung" (StZ) ergeben. Damit verliert die CDU leicht (um 2 Prozentpunkte) im Vergleich zur Dezember-Umfrage. Den Vorsprung zu den Grünen können die Christdemokraten trotzdem halten. Diese büßen ebenfalls 2 Prozentpunkte ein und liegt damit noch bei 20 Prozent. Derzeit regiert die CDU als Juniorpartner mit den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76), der aber 2026 nicht mehr antritt. Die Grünen, die mit Cem Özdemir (59) in die Wahl ziehen wollen, sind in Umfragen noch deutlich stärker als die Bundespartei, die bei 11 Prozent liegt.