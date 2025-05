BW-Newsticker am Morgen: Autofahrer in Notzingen erfasst Fußgänger, Zweites ESC-Halbfinale in Basel, Putin reist nicht zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Dennis Just.

7:14 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen Dann wollen wir mal einen Blick auf die Straßen im Land werfen. In Stuttgart kommt es auf der B27 Richtung Degerloch zu stockendem Verkehr. Grund ist ein Unfall in Höhe Auf dem Haigst, die linke Spur im Kreuzungsbereich ist blockiert. Auf der B27 Tübingen Richtung Balingen sind zwischen Ofterdingen und Bodelshausen nach einem Lkw-Unfall alle Fahrstreifen gesperrt. Wer sich auskennt, sollte das Gebiet meiden. Und wer Richtung Schweiz unterwegs ist, muss sich möglicherweise an den Grenzübergängen gedulden - sowohl auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel und auf der A861 Dreieck Hochrhein Richtung Schweiz kommt es zu Lkw-Staus. Ich hoffe, ihr kommt auf eurer Strecke gut durch! Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:03 Uhr Biber vermehren sich zu stark: BW will Abschuss wohl leichter machen Ja, der Anblick eines Bibers geht oft ans Herz. In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Nager in den vergangenen Jahren erhöht. Das kann laut Landesumweltministerium an bestimmten Stellen gefährlich werden, etwa bei Hochwasserschutzbecken, einer Eisenbahnlinie am Damm oder dem Kanal eines Wasserwerks. Daher plant man eine neue Verordnung, um den Abschuss der Tiere unbürokratischer und leichter zu machen. Bisher sei dies ein zeitaufwendiger Prozess - "in Zukunft soll das schneller gehen", so Staatssekretär Andre Baumann gegenüber der "Schwäbischen Zeitung". Sollten mildere Maßnahmen an betroffenen Stellen nach vier Wochen keine Wirkung zeigen, sollen Biber in Zukunft abgeschossen werden dürfen - so weit der Plan.

6:53 Uhr DEB-Team um Mannheim-Profis trifft bei Eishockey-WM auf die Schweiz Apropos Schweiz! Heute Nachmittag geht es für die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden im nächsten Gruppenspiel gegen die Eidgenossen. Mit drei Siegen aus den ersten drei Partien könnte es für die DEB-Cracks bisher nicht besser laufen und mit Arno Tiefensee, Tobias Fohrler, Lukas Kälble und Marc Michaelis stehen gleich vier Spieler der Adler Mannheim im Kader von Bundestrainer Harry Kreis. Und nicht zu vergessen die beiden NHL-Stars Moritz Seider (Detroit Red Wings) und Tim Stützle (Ottawa Senators), die ebenfalls schon für die Adler die Schlittschuhe geschnürt haben. Um 16:20 Uhr ist Bully in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning.

Heute Abend um 21 Uhr findet in Basel das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contests 2025 statt. 16 Länder treten an und singen um die zehn verbleibenden Plätze im großen Finale am Samstag. Auch die deutschen Teilnehmer Abor & Tynna werden ihren Song "Baller" performen - sie können sich ihrer Finalteilnahme allerdings sicher sein. Deutschland gehört mit Spanien, Italien, Großbritannien und Frankreich zu den sogenannten Big Five, die neben dem Gastgeberland Schweiz automatisch für das Finale qualifiziert sind. Das Finale des ESC 2025 in Basel findet am Samstag, den 17. Mai statt - die ARD überträgt ab 20.15 Uhr den Countdown zur großen Eurovision-Party.

6:39 Uhr Putin reist wohl nicht zu Ukraine-Gesprächen in der Türkei Das Ziel - zumindest der Ukraine - ist eine 30-tägige Waffenruhe: Heute sollen in Istanbul Gespräche über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs zwischen dem angegriffenen Land und Russland stattfinden. Bis zuletzt war mit Spannung erwartet worden, ob der russische Machthaber Wladimir Putin den Einladungen folgen und persönlich an den Gesprächen teilnehmen würde. Gestern Nacht wurde dann bekannt: Putin reist offenbar nicht an. Laut dem Kreml soll die russische Delegation stattdessen von seinem Berater Wladimir Medinski angeführt werden. Auch andere politische Schwergewichte wie Außenminister Sergej Lawrow sucht man auf der gestern vom Kreml veröffentlichten Liste vergebens. Bleibt abzuwarten, wie die Ukraine ihrerseits auf dieses Verhandlungsteam reagieren wird. Ukraine-Gespräche in Istanbul Putin reist offenbar nicht in die Türkei Der russische Präsident Putin wird laut dem Kreml nicht zu den Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine nach Istanbul reisen. Stattdessen soll die russische Deleg…

Heute Morgen sind wir in Baden-Württemberg teilweise noch etwas frisch in den Tag gestartet - mit Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen aber im ganzen Land auf 18 bis 23 Grad. Am Vormittag scheint in vielen Regionen die Sonne, gegen Nachmittag ziehen von Osten aber ein paar Wolken Richtung Süden auf, die auch den ein oder anderen Regenschauer mitbringen könnten.

6:20 Uhr Festgenommene Ukrainer: BW-Innenminister Stobl mahnt zur Wachsamkeit Ein kurzer Blick auf gestern: Die Nachricht der drei Ukrainer, die wegen Verdachts auf Agententätigkeit - mutmaßlich für einen russischen Geheimdienst - festgenommen wurden, klingt ja fast schon nach einem James Bond-Drehbuch. BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat angesichts der Vorfälle aber zu mehr Wachsamkeit und Sensibilisierung aufgerufen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass uns feindlich gesonnene Staaten angreifen, beispielsweise über Geheimdienste", so der Politiker. Diese Kräfte seien nicht mehr nur für Aufklärungen zuständig, sondern inzwischen auch operativ aktiv. Was bislang über die Festnahmen und die Festgenommenen bekannt ist: Video herunterladen (55,9 MB | MP4)

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Mehr als 50.000 ehrenamtliche Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer waren im vergangenen Jahr bundesweit an den Gewässern im Einsatz - heute stellt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Max-Eyth-See in Stuttgart ihre Bilanz zu Lebensrettungen und Hilfeleistungen 2024 vor. Dabei geht man auch auf die wesentlichen Ursachen für Badeunfälle ein. Kremlchef Wladimir Putin reist heute nicht zu den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Istanbul. Der russische Präsident schickt als Chef einer mehrköpfigen Delegation seinen Berater Wladimir Medinski in die Türkei, wie der Kreml gestern Abend mitteilte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und einige seiner Verbündeten hatten Putin aufgefordert, persönlich an den Gesprächen in Istanbul teilzunehmen. Beim Eurovision Song Contest in Basel werden im zweiten Halbfinale heute die letzten zehn Finalplätze vergeben. Deutschlands Duo Abor & Tynna erfährt am Abend, gegen wen sie alles im Finale am Samstag antreten müssen. Unter den 16, die um eine Finalteilnahme kämpfen, ist einer der Topfavoriten: JJ aus Österreich. Der ausgebildete Opernsänger greift mit der Ballade "Wasted Love" nach der ESC-Krone. Sendung am Do. , 15.5.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:02 Uhr Notzingen: Auto erfasst Fußgänger Gestern Abend ist ein 60-jähriger Mann in Notzingen (Kreis Esslingen) mit einem Auto in zwei Fußgänger gefahren und hat diese lebensgefährlich verletzt. Auch drei geparkte Autos wurden beschädigt. Laut Polizei versuchte der Fahrer zu Fuß zu fliehen, wurde aber von einem Zeugen festgehalten. "Die Kriminalpolizei geht nun Hinweisen nach, dass der psychisch auffällige und augenscheinlich verwirrte Fahrer den Unfall möglicherweise absichtlich verursacht haben könnte", hieß es in einer Mitteilung der Polizei vom späten Abend. Der 60-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Sendung am Do. , 15.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten