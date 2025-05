BW-Newsticker am Morgen: Spaßbad Miramar will wieder öffnen, Auto erfasst Kinder in Dornstadt, Astronaut Gerst erhält Ehrentitel

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Luca Mader.

6:45 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Auch am heutigen Mittwoch bleibt es in Baden-Württemberg sonnig. Der Morgen startet frisch mit Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad, mancherorts kann es bei minus 1 Grad leichten Frost geben. Am Vormittag bleibt der Himmel wolkenlos und blau mit viel Sonnenschein. Nachmittags ist es sonnig mit vereinzelten Schönwetterwolken. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 26 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (40,5 MB | MP4)

6:36 Uhr ESC: Schwedische Mitfavoriten setzen sich im ersten Halbfinale durch Fußball-EM oder Eurovision Song Contest (ESC)? Bei vielen scheiden sich da die Geister - doch tatsächlich kann und darf man auch beides mögen. Gestern Abend hat sich die schwedische Boy-Gruppe KAJ, einer der Favoriten des ESC, im ersten Halbfinale mit dem Sauna-Song "Bara Bada Bastu" einen Platz für die Endrunde gesichert. Auch die Ukraine, Niederlande, Norwegen, Albanien, Island, Polen, San Marino, Portugal und Estland sind weiter. Der estnische Sänger Tommy Cash sorgte mit seinem Song "Espresso Macchiato" für Furore, weil viele Italiener ihm die aneinandergereihten Klischees mit "mi amore" und Mafia über ihr Land übel nahmen. Cash überzeugte aber das Publikum, unter anderem mit seinem extravaganten Tanzstil. Ausgeschieden sind im ersten Halbfinale Slowenien, Belgien, Aserbaidschan, Kroatien und Zypern. Die für Deutschland antretenden österreichischen Geschwister Abor & Tynna treten morgen im zweiten Halbfinale an, aber außer Konkurrenz. Denn als Vertreter eines der größten Länder beim ESC sind sie für das Finale automatisch gesetzt.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig Sowohl Daimler Truck als auch Porsche stellen heute ihre Bilanzzahlen für das erste Quartal vor. Noch ist zwar nicht klar, wie diese ausfallen - allerdings hat Daimler Truck erst vor kurzem ein Sparprogramm angekündigt. Das Literaturfestival Stuttgart startet heute zum zweiten Mal. Unter dem Titel "Über Leben" soll Stuttgart zu einer literarischen Bühne werden, auf der internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus 18 Ländern ihre Erzählungen präsentieren und Perspektiven austauschen. Am Landgericht Heilbronn beginnt heute ein Prozess gegen sieben Angeklagte. Sie sollen geplant haben, einen Vater und dessen Sohn umzubringen. Letzterer habe die Schwester eines Angeklagten gekannt. Um die Familienehre zu wahren, habe ein Angeklagter den Mordplan geschmiedet.