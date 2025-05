per Mail teilen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Luca Mader.

6:08 Uhr Niedrige Rheinpegel machen Schifffahrt Sorgen Klar, die Sonne und die angenehmen Temperaturen bereiten vielen eine Freude. Jedoch hat das trockene Wetter auch negative Seiten. So sind die Wasserstände im Rhein in diesem April niedriger als in den Vorjahren gewesen. "Das ganze Frühjahr ist sehr trocken", sagt der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Rhein, Florian Krekel. Das schränke die Schifffahrt ein. Wie es weiter geht sei schwer zu sagen, Krekel rechnet aber damit, dass Trockenheit auch im Rest des Jahres eine Rolle spielen wird.

6:03 Uhr Großeinsatz der Polizei nach Schüssen in Tamm - ein Schwerstverletzter Ihr habt es vermutlich gestern schon mitbekommen: In der kleinen Stadt Tamm im Kreis Ludwigsburg sind gestern Abend Schüsse gefallen. Dabei wurde nach Informationen der Polizei eine Person lebensgefährlich verletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem Tatverdächtigen, der mit einem Fahrzeug geflohen sein soll. Weitere Informationen soll es heute im Laufe des Tages geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden: telefonisch unter 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de. Tamm Tatverdächtiger auf der Flucht Großeinsatz der Polizei nach Schüssen in Tamm - eine Person lebensgefährlich verletzt In Tamm im Kreis Ludwigsburg sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen. Eine Person wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter. Sendung am Mo. , 12.5.2025 21:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten