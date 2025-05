Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nicolas Friese.

6:50 Uhr Drei Schwerverletzte nach Pkw-Überschlag, darunter zwei Kleinkinder Eine Mutter und ihre beiden minderjährigen Kinder sind bei einem Unfall gestern Nachmittag auf der B30 bei Biberach an der Riß schwer verletzt worden. Die 32-Jährige sei aus bislang unklaren Gründen mit ihrem Auto von der B30 abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin prallte das Fahrzeug gegen eine Leitplanke und überschlug sich mehrmals. Die Feuerwehr befreite die Frau sowie ihren fünfjährigen Sohn und die einjährige Tochter aus dem Auto. Die Verletzten wurden unter anderem auch mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Während der Maßnahmen war die rechte Spur der B30 für knapp drei Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

6:40 Uhr So wird das Wetter heute im Land Auch zum Start der neuen Woche bleibt es in Baden-Württemberg sonnig mit wenig Wolken. Das bedeutet aber auch, dass es weiter trocken bleibt - zu trocken für die Jahreszeit. Akute Waldbrandgefahr besteht jedoch nur im Nord-Westen Baden-Württembergs entlang des Rheins. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 24 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Video herunterladen (33,8 MB | MP4) Sendung am So. , 11.5.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Nach drei Wochen: Stuttgarter Frühlingsfest endet mit Besucherrekord Nach drei Wochen war gestern der letzte Tag des diesjährigen Stuttgarter Frühlingsfest. Auf den Cannstatter Wasen hat es in diesem Jahr laut Veranstalter 2,2 Millionen Besucherinnen und Besucher gezogen - und damit mit Abstand so viele wie noch nie. Grund für das Rekordergebnis ist zum einen das ausnehmend gute Wetter in den drei Wochen: Gerade in den Osterferien und an den Feiertagen gab es viel Sonne und nur wenig Regentage. Das hatte für viel Andrang gesorgt. Wart ihr auch dort? Wart ihr dieses Jahr auf dem Stuttgarter Frühlingsfest? Ja, natürlich! Nein, dieses Jahr nicht. Abschicken

6:10 Uhr OB-Wahl in Sindelfingen: Stichwahl muss entscheiden Und Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag die zweite: Auch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wurde gestern ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Hier trat der Amtsinhaber nicht nochmal an und der Kandidatenkreis war größer. Die zwei Favoriten erhielten die meisten Stimmen und gehen in zwei Wochen in die Stichwahl: Bei der Wahl am Sonntag stimmten 37,0 Prozent der Wahlberechtigten für den erst 25 Jahre alten Max Reinhardt (FDP). Mit gut 35,4 Prozent landete der 40-jährige Markus Kleemann (CDU) auf Platz zwei. Die Details haben Anna Knake und Fabian Ziehe aus dem SWR Studio Stuttgart für euch: Sindelfingen Stichwahl muss entscheiden OB-Wahl Sindelfingen: Zwei Favoriten holen die meisten Stimmen Bei der Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag in Sindelfingen holte Max Reinhardt die Mehrheit der Stimmen, dicht gefolgt von Markus Kleemann. In zwei Wochen findet die Stichwahl statt. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 12.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart - Regionalnachrichten

6:07 Uhr Schwäbisch Gmünd: Richard Arnold bleibt Oberbürgermeister Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag die erste: Richard Arnold (CDU) ist weiterhin Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) - und geht damit in seine bereits dritte Amtszeit. Mit knapp 75 Prozent der Stimmen lag er deutlich vor den Mitbewerbenden: Dario Thiem (Grüne) erreichte gut 22 Prozent, Almaith Lyons (Die Partei) gut 2 Prozent. Hier seht ihr ihn kurz nach seiner Wiederwahl im SWR-Interview: Video herunterladen (48 MB | MP4) Sendung am So. , 11.5.2025 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW