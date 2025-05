Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

6:25 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Nach vielen trüben Tagen geht es Richtung Wochenende nach und nach bergauf: Zwar gibt es im Süden noch dichtere Wolken und in Alpennähe kann es vereinzelt regnen, doch in der Nordhälfte Baden-Württembergs scheint schon heute immer wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und maximal 20 Grad. Für Samstag und Sonntag erwarten die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann viele Sonnenstrahlen in Baden-Württemberg, nur sehr vereinzelt Quellwolken und Temperaturen von bis zu 25 Grad. "Wir sehen einem sehr freundlichen Wochenende entgegen", so ein DWD-Experte. Niederschläge seien praktisch nicht in Sicht. Lediglich im Hochschwarzwald gebe es am Sonntag ein geringes Schauerrisiko. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:10 Uhr Putins Rocker auch in BW unterwegs Am Freitag wollen Mitglieder des Putin-nahen Motorradclubs "Nachtwölfe" Kränze niederlegen - zum Tag des Sieges über die Nazis. SWR-Recherchen anhand zahlreicher Bildbelege zeigen: An diesen "Siegesfahrten" nahmen in den vergangenen Jahren immer wieder auch Mitglieder aus Baden-Württemberg teil. Die Gründung des Ablegers hat einen Grund: Die EU hat die russische Mutterorganisation auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Der Club unterstütze die Annexion der Krim und den Krieg gegen die Ukraine durch anti-ukrainische und prorussische Propaganda. Auch kämpften Mitglieder an der Seite prorussischer Milizen in der Ukraine. Laut Recherchen gibt es zudem enge Verbindungen zu Russlands Präsident Putin. Um die "Siegesfahrten" auch in Deutschland weiter zu ermöglichen, bedarf es nun offenbar fester Strukturen im Land - unter anderem in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Putins treue Rocker Prorussischer Motorradclub "Nachtwölfe" auch in Baden-Württemberg aktiv Prorussische Propaganda, enge Putin-Bindung: Mitglieder des Motorradclubs "Nachtwölfe" sind auch in Baden-Württemberg aktiv. Das zeigen aktuelle Recherchend es SWR.

6:07 Uhr Rekord beim Frühlingsfest: Warum die Massen zum Wasen kommen Zur Halbzeit hatten schon über 1,4 Millionen Menschen das Stuttgarter Frühlingsfest besucht - mehr als beim ganzen Fest im letzten Jahr. Am kommenden Sonntag ist das Fest vorbei, kurz vor Schluss winkt damit ein neuer Besucherrekord. Die Gründe für den Ansturm? Vor allem das gute Wetter rund um das Osterwochenende. Außerdem zahlte sich aus Sicht der Veranstalter die Nachbarschaft zum Stadion und zur Stuttgarter Porsche-Arena aus: Der VfB Stuttgart hatte den 1. FC Heidenheim während der Festtage im Württemberg-Derby zu Gast, am Abschlussabend spielt der FC Augsburg im VfB-Stadion. Genaue Zahlen zu den Besuchern wollen die Festwirte und Schausteller heute am Mittag bekannt geben.

6:03 Uhr Das wird heute wichtig Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verleiht heute in Mannheim den Landesverdienstorden für "herausragende Dienste an Land und Bevölkerung". 24 Personen sollen die Ehrung erhalten. In Stuttgart wird heute bei der Abschluss-Pressekonferenz Bilanz zum diesjährigen Stuttgarter Frühlingsfest gezogen. Das Fest läuft noch bis zum 12. Mai auf dem Cannstatter Wasen. Am Landgericht Freiburg wird heute das Urteil im Prozess um den Tod einer Frau aus Simonswald im Kreis Emmendingen erwartet. Der 35-jährige Angeklagte soll seine Ehefrau im vergangenen Jahr getötet haben. Der Staatsanwalt fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Die ursprüngliche Anklage lautete auf Totschlag.