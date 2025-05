per Mail teilen

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Julia Kunert.

6:32 Uhr Ehrenpreis für Stadtbahnfahrer aus Kraichtal Ein Stadtbahnfahrer aus Kraichtal im Kreis Karlsruhe ist der Preisträger eines neuen Ehrenpreises für besonders engagierte Mitarbeiter im Öffentlichen Personennahverkehr in Baden-Württemberg. Er hatte im April 2024 seinen Zug angehalten, um den Insassen eines verunglückten Autos auf der Landstraße neben den Gleisen zu helfen. Bei einem Unfall hatte sich der mit vier Personen besetzte Wagen überschlagen und lag brennend auf dem Dach. Drei Menschen konnten aus dem Auto gerettet werden, ein vierter starb bei dem Unfall. Der Ehrenpreis wurde jetzt zum ersten Mal vom Land und den Verkehrsunternehmen vergeben. Sendung am Do. , 8.5.2025 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:26 Uhr Das Wetter für Baden-Württemberg Nachdem die Nacht wolkenreich war, liegen die Temperaturen am Donnerstag morgens zwischen vier und zehn Grad. Vormittags dann dichte Wolken, nur selten etwas Sonnenschein und in der Mitte und im Süden des Landes sind sogar einzelne Gewitter möglich. Tagsüber liegen die Temperaturen dann zwischen neun und 17 Grad. Video herunterladen (32,7 MB | MP4)

6:17 Uhr Das wird heute wichtig Im Vatikan geht die Wahl eines neuen Papstes heute weiter. Vorgesehen sind bis zu vier Wahlgänge. Gestern hatten sich die 133 stimmberechtigten Kardinäle im ersten Wahlgang nicht geeinigt. In Stuttgart beginnt heute der Metaverse-Kongress zu Themen wie Virtual Reality, digitale Zwillinge und Gaming. Laut Wirtschaftsministerium ist es eine der größten Veranstaltungen zum Metaverse in Europa: Erwartet werden mehr als 100 Aussteller und mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher. Nach mehreren Jahren pandemiebedingter Pause verleiht die Landesregierung heute wieder den Integrationspreis des Landes. Ausgezeichnet werden Initiativen, Projekte und Aktivitäten, die sich in besonderer Weise um neu zugewanderte Menschen und das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte in Baden-Württemberg verdient gemacht haben.

6:08 Uhr Dobrindt ordnet schärfere Grenzkontrollen und Zurückweisungen an Nicht mehr alle sollen in Zukunft so einfach die deutsche Grenze passieren dürfen. Kaum im Amt kündigt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) an, dass tausende weitere Bundespolizisten künftig die Landesgrenzen überwachen sollen und Asylsuchende auch zurückweisen können. Lobende Worte dafür gibt es vom BW-Innenminister. Die Landespolizei unterstütze die Bundespolizei dabei, sagte Thomas Strobl (CDU). Ein besonderer Fokus liegt laut Strobl auf der Bekämpfung der Schleuserkriminalität - "mit mobilen und stationären Kontrollen im grenznahen Bereich sowie einem intensiven Informationsaustausch nicht nur mit der Bundespolizei sondern auch der Schweizer Grenzwacht, dem Zoll und anderen". Baden-Württemberg Gegen Schleuser und illegale Migration Dobrindt ordnet schärfere Grenzkontrollen und Zurückweisungen an Tausende weitere Bundespolizisten sollen künftig die Landesgrenzen überwachen und Asylsuchende auch zurückweisen können. Lobende Worte dafür gibt es vom BW-Innenminister. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 8.5.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Eine Million Euro Schaden nach Feuer in Mehrfamilienhaus In Ebersbach-Musbach im Kreis Ravensburg hat gestern Abend ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Polizei zogen sich zwei Bewohner leichte Rauchgasvergiftungen zu. Eine Nachbarin habe einen Schock erlitten und ein Feuerwehrmann litt unter Atemnot. Alle vier Personen seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Mehrfamilienhaus waren laut Polizei zehn Personen gemeldet. Alle fünf Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar, hieß es. Der Sachschaden wird auf circa eine Million Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Laut Feuerwehr waren mehr als 120 Kräfte im Einsatz.

6:03 Uhr Gedenken in BW: Zweiter Weltkrieg endete vor 80 Jahren Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Daran wird heute auch in Baden-Württemberg mit mehreren Veranstaltungen erinnert - etwa in Stuttgart und Mannheim. Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) rief zum 80. Jahrestag des Kriegsendes dazu auf, die Demokratie gegen ihre Feinde zu verteidigen. Sendung am Do. , 8.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim