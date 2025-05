Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

7:04 Uhr Polizei sucht bei Großkontrolle an B27 nach Drogensündern Die Polizei hat an der B27 bei Tübingen nach Drogensündern gesucht. Rund 40 Beamte seien dabei im Einsatz gewesen. Unterstützt wurden sie von Mitarbeitenden des Technischen Hilfswerks. Erwischt wurden 15 Personen, die verdächtigt werden, Drogen genommen zu haben. Bei weiteren Personen fehlte die Fahrerlaubnis, teils waren auch Kinder nicht angeschnallt.

Wir starten heute sonnig in den Tag, zumindest in der Mitte und im Norden Baden-Württembergs. Im Laufe des Tages verdichten sich die Wolken. Vom Hochrhein bis zum Allgäu kann es um die Mittagszeit dann auch regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 18 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

6:14 Uhr Freiburg bekommt eine Verpackungssteuer Nach dem Vorbild von Tübingen soll ab dem kommenden Jahr auch Freiburg eine kommunale Verpackungssteuer gelten. Dafür hat gestern Abend der Gemeinderat gestimmt. Die Abgabe würde dann etwa auf Einweggeschirr und -besteck anfallen. Freiburg rechnet dadurch mit rund 2,2 Millionen Euro Einnahmen im Jahr, die Berechnung orientiert sich an den Erfahrungen aus Tübingen. Über die Einführung der Steuer wurde in Freiburg intensiv diskutiert. Die Stadtverwaltung selbst wollte die Steuer - zumindest zum jetzigen Zeitpunkt - nicht einführen, und stattdessen lieber auf ein Mehrwegsystem setzen. Letztlich setzte sich dann doch der Gemeinderat durch. Freiburg Knappe Mehrheit stimmt dafür Verpackungssteuer in Freiburg kommt, aber mit Ausnahmen Freiburg bekommt eine kommunale Verpackungssteuer. Wie genau die aussehen wird und welche Ausnahmen es gibt, das ist aber noch nicht klar.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Die Mercedes-Benz Group AG hält heute ab 10 Uhr ihre virtuelle Hauptversammlung ab und die Würth-Gruppe lädt ab 11 Uhr zur Bilanzpressekonferenz. In Rom beginnt heute das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes nach dem Tod von Papst Franziskus. Hinter den geschlossenen Türen der Sixtinischen Kapelle stimmen die Kardinäle darüber ab, wer das nächste Oberhaupt ihrer 1,4 Milliarden Mitglieder zählenden Katholischen Kirche werden soll.

6:02 Uhr Merz im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt: So reagierten BW-Politiker Die Wahl des Bundeskanzlers gestern hat historischen Charakter: Friedrich Merz (CDU) wurde erst im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt. Das gab es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie. Aber es hat dann doch geklappt mit 325 Stimmen - 316 hatte Merz gebraucht.



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wünschte der neuen schwarz-roten Bundesregierung daraufhin "eine glückliche Hand bei der Bewältigung der vor ihr liegenden Aufgaben" und mahnte außerdem, die Regierung dürfe nicht scheitern: "Das kann kein Demokrat wollen". CDU-BW Chef Manuel Hagel schrieb auf der Social-Media Plattform "X": "Die Segel sind gesetzt." Jetzt könne es losgehen, "für ein Land, das in Europa wieder Verantwortung übernimmt". Baden-Württemberg Kanzlerwahl im Bundestag Merz im zweiten Anlauf zum Kanzler gewählt: Glückwünsche, aber auch Kritik aus BW Friedrich Merz (CDU) ist im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt worden. Nach dem gescheiterten ersten Wahlgang zeigen sich Politiker aus Baden-Württemberg nun erleichtert.