Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marc-Julien Heinsch.

7:08 Uhr Bargeldlos zahlen wird immer beliebter Mit Karte zahlen, statt mit Bargeld - das wird immer beliebter. Eine Studie des Kölner Handelsforschungs-Instituts EHI Retail zeigt: im vergangenen Jahr sind 44 Prozent der Zahlungen ohne Bargeld erfolgt - rund doppelt so viele wie noch vor fünf Jahren. Das Bargeld bleibt aber vor allem bei kleineren Beträgen beliebt. Die Studie zeigt auch: viele nutzen den Service, dass sie direkt im Laden Bargeld abheben können - im vergangenen Jahr ist die Rekordsumme von 13 Milliarden Euro so ausgezahlt worden. Sendung am Di. , 6.5.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:55 Uhr Bestätigt: Prorussische Hacker für Cyberangriff auf Stadt Stuttgart verantwortlich Es war bereits vermutet worden, jetzt hat es die Polizei bestätigt: Der Cyberangriff auf die Stadt Stuttgart wurde von prorussischen Hackern verursacht. Konkret hat sich die Gruppe "NoName057(16)" zu der Attacke auf die Website der Stadt Stuttgart bekannt. Die Gruppe ist seit 2022 aktiv und greift vorwiegend Städte in Ländern an, die die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. Die Auswirkungen des Cyberangriffs vergangene Woche auf die Website der Stadt waren enorm. Es kam zu Einschränkungen der digitalen Angebote, die Seite musste vorrübergehend komplett vom Netz genommen werden.

6:51 Uhr Inzigkofen: Versuchte Vogelrettung bringt 19-Jährige in Gefahr Großes Glück hat eine junge Frau im Kreis Sigmaringen gehabt - sie wäre mit ihrem Auto beinahe einen drei Meter langen Steilhang hinabgefallen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte die 19-Jährige nach eigenen Angaben einem verletzten Vogel helfen wollen. Beim Wenden habe sie aber den Gang verwechselt. Daraufhin sei sie rückwärts auf die Hangkante oberhalb eines Baches bei Inzigkofen gefahren. Bis die Einsatzkräfte eintrafen verhinderte sie den Angaben zufolge durch ständiges Bremsen einen Absturz des Wagens. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto und zogen es zurück auf die Straße. Für den Vogel kam allerdings jede Hilfe zu spät.

6:45 Uhr Baden-Baden informiert Bürger über städtische Finanzkrise Stadt der Reichen macht noch keine reiche Stadt? Zumindest auf Kreisebene liegt Baden-Baden laut Statistischem Landesamt auf Platz eins, was die Dichte der Einkommensmillionäre im Land angeht. Mehr als jeder Fünfte ist nach Zahlen von 2020 im Kreis Baden-Baden Einkommensmillionär - in Heidelberg liegt die Quote bei "nur" 15,7, in Stuttgart bei 14,6 Prozent. Fakt ist aber: Die Stadt Baden-Baden steckt in einer handfesten Finanzkrise. Im laufenden Jahr müssen 32 Millionen Euro an zusätzlichen Krediten aufgenommen werden, dann liegt die Gesamtschuldenlast bei 49 Millionen Euro. Über Gründe und Konsequenzen informiert die Stadtverwaltung Interessierte heute Abend bei einer Veranstaltung in der Festhalle Oos. Auch online wird die Veranstaltung gestreamt . Um die finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, will die Stadt unter anderem mit Sparmaßnahmen gegensteuern. Die Stadt Baden-Baden hat wegen ihrer Finanzkrise sämtliche Bauvorhaben im Hoch- und Tiefbau wie zum Beispiel Straßenbauprojekte zunächst gestoppt. Auch im ÖPNV soll gespart werden - etwa durch eine Anpassung von Takten. dpa Bildfunk picture alliance / Uli Deck/dpa Sendung am Di. , 6.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe - Regionalnachrichten

6:37 Uhr Nach Unfall mit einer Toten: Wie sicher ist die Olgaeck-Kreuzung in Stuttgart? Das Olgaeck in Stuttgart ist eine Kreuzung, auf der vor allem zu Rushhour-Zeiten immer viel los ist. In den vergangenen Jahren kam es dort immer wieder zu Unfällen mit Passantinnen und Passanten. Das zeigen offizielle Zahlen. Der letzte schwere Unfall war am vergangenen Freitag, als ein Luxus-Geländewagen in eine Menschenmenge fuhr. Eine 46-jährige Frau starb an ihren Verletzungen. Ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen fordert nun die Kreuzung sicherer zu machen. Die Details hat Julia Georgii: Sendung am Mo. , 5.5.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:32 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Der Dienstag startet in Baden-Württemberg wieder mit äußerst unterschiedlichen Wetterbedingungen: Während vor allem im Süden dichte Wolkenfelder die Sonne verdecken, wird es im Norden sonnig. Ähnlich unterschiedlich sind auch die Höchsttemperaturen. Sie liegen zwischen acht Grad in der Bodenseeregion und 17 Grad rund um Mannheim. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Video herunterladen (35 MB | MP4) Sendung am Mo. , 5.5.2025 19:57 Uhr, Baden-Württemberg Wetter, SWR BW

6:25 Uhr Scholz-Verabschiedung: Das war der große Zapfenstreich Am Ende hat es für keine volle Amtszeit als Bundeskanzler für ihn gereicht: Wie die Kanzlerschaft von Olaf Scholz (SPD) im Nachhinein zu bewerten ist, das wird sich wohl erst im Lichte der Amtsführung seines Nachfolgers endgültig bewerten lassen. Gestern gab es im Fackelschein für den Hanseaten Scholz den vorerst letzten großen Auftritt bei seinem Großen Zapfenstreich. In seiner Abschiedsrede betonte Scholz: "In einer Demokratie werden Ämter immer nur auf Zeit verliehen. Das unterscheidet uns von den Autokratien weltweit." Großer Zapfenstreich für Scholz "Deutschland ist nur stark, wenn wir es zusammenhalten" Kanzler Scholz hat sich mit einem Appell beim Großen Zapfenstreich verabschiedet. Die Demokratie brauche "ein Verständnis von Gemeinsamkeit", erklärte er. Deutschland als Regierun… Sendung am Di. , 6.5.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:20 Uhr Das wird heute wichtig In Berlin soll heute CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden. Auch die Ministerinnen und Minister der neuen schwarz-roten Koalition werden im Bundestag vereidigt. Das Internationale Trickfilm-Festival (ITF) beginnt heute in Stuttgart. Das ITF ist das größte Anminationsfestival in Deutschland. Der diesjährige Preis für den besten Animations-Langfilm, der AniMovie Award, wird vom SWR gestiftet. Der Freiburger Gemeinderat entscheidet am Nachmittag über die Einführung der Einweg-Verpackungssteuer. Demnach gibt es wohl eine Mehrheit von Grünen und anderen politischen Gruppen, die Verpackungssteuer nach Tübinger Vorbild ab 1. Januar kommenden Jahres an einzuführen. Sendung am Di. , 6.5.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:08 Uhr Neubaustrecke Wendlingen-Ulm: Zugausfälle und Umleitungen Wenn ihr im Land mit der Bahn unterwegs seid, müsst ihr eventuell noch etwas mehr Geduld mitbringen als sonst: Auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wird bis 16. Mai gebaut. Der Grund: Die Schnellfahrstrecke soll für die Zukunft an den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof - besser bekannt als Stuttgart 21 - angeschlossen werden. Zehn Tage lang ist mit Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist aber eingerechnet. Betroffen sein wird sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr. Welche Strecken es genau trifft, lest ihr hier: Ulm Regional- und Fernverkehr betroffen Zugausfälle und Umleitungen an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm Ab Dienstag kommt es zehn Tage lang zu massiven Behinderungen auf der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Wegen Bauarbeiten fallen Züge aus, werden umgeleitet oder es fahren Busse. Sendung am Mo. , 5.5.2025 17:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm - Regionalnachrichten

6:05 Uhr Reutlinger AfD-Bundestagsabgeordneter Knodel tritt aus Partei aus Noch wird darüber diskutiert, welche Konsequenzen es haben wird, dass die AfD-Bundespartei nun vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wurde. Dann kam gestern Abend aber diese Nachricht: Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen, Sieghard Knodel, hat seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios informierte Knodel sowohl den Kreisverband Reutlingen als auch die AfD-Bundestagsfraktion über seinen Austritt. Grund für seinen Austritt ist demnach die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem". Auf SWR-Anfrage zeigte sich die Reutlinger AfD-Fraktion überrascht und enttäuscht über den Austritt von Knodel aus der Partei und der Bundestagsfraktion. In einer Mitteilung hieß es, "die von Herrn Knodel angeführte Begründung - die Einstufung der AfD als 'gesichert rechtsextrem' durch das Bundesamt für Verfassungsschutz - können wir in keiner Weise nachvollziehen." Mehr dazu von meiner Kollegin Betina Starzmann: Reutlingen Wegen Einstufung durch den Verfassungsschutz AfD "gesichert rechtsextrem": Abgeordneter Sieghard Knodel tritt aus Partei aus Der Reutlinger AfD-Abgeordnete Knodel ist aus Partei und Fraktion ausgetreten. Grund sei die Einstufung der AfD als "gesichert rechtsextrem". 20:00 Uhr Musikclub 80er SWR1 Sendung am Di. , 6.5.2025 20:00 Uhr, Musikclub Deutsch, SWR1