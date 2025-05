Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:35 Uhr Drei Tote nach schwerem Unfall in Freiburg: Hat Autofahrer Parkplatz nicht als solchen erkannt? Nach dem schweren Unfall am Wochenende auf einem Lkw-Parkplatz an der B3 in Freiburg, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind, gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Noch ist unklar, wieso ein 46-Jähriger mit hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz fuhr und dort gegen einen Lkw prallte. Eine Möglichkeit: Der Fahrer hat die Parkplatz-Einfahrt nicht als solche erkannt. Nach Auskunft eines Polizeisprechers liegt die Einfahrt zu dem Parkplatz so eng an der Bundesstraße, dass dies durchaus mal verwechselt werden könnte. Ob das der Grund für den Unfall gewesen ist, versuchen die Ermittler des Polizeipräsidiums Freiburg herauszufinden. Bei dem Unfall waren drei Menschen, darunter zwei Kinder im Alter von 6 und 13 Jahren, gestorben, die restlichen vier Insassen, darunter zwei weitere Kinder (3 und 7 Jahre), wurden schwer verletzt.

6:24 Uhr Das wird heute wichtig Heute Mittag soll in Berlin der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD offiziell unterzeichnet werden. Die SPD will außerdem heute auch ihre Minister vorstellen. Am Abend verabschiedet die Bundeswehr dann Bundeskanzler Olaf Scholz mit einem Großen Zapfenstreich. In Baden-Württemberg sammelt die FDP ab heute Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die Aufblähung des Landtags. Die Liberalen müssen innerhalb von sechs Monaten die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten im Land zusammentragen, das sind rund 770.000 Menschen. Ist das geschafft, wird der Gesetzentwurf dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt. Findet er keine Mehrheit, folgt eine Volksabstimmung. Das Landgericht Stuttgart befasst sich mit dem aus dem Ruder gelaufenen AfD-Parteitag im vergangenen Jahr in Rottweil. Die Klägerin will erreichen, dass die Wahlen des Landesvorstands für unwirksam erklärt werden. Sie stützt sich laut Gericht darauf, dass der Parteitag nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sei.

6:13 Uhr Pforzheim: Oberbürgermeister Boch wiedergewählt In Pforzheim hat Amtsinhaber Peter Boch (CDU) die Oberbürgermeisterwahl gestern mit großem Abstand gewonnen. Der 45-Jährige bekam nach dem vorläufigen Ergebnis 88,4 Prozent der Stimmen. Der einzige Herausforderer, Dimitrij Walter, kam auf 10,3 Prozent. Der als parteiunabhängig antretende Unternehmer mit FDP-Parteibuch galt als chancenlos. Wohl auch deshalb lag die Wahlbeteiligung bei lediglich 23,5 Prozent. In Pforzheim ist die AfD stark, sie hatte aber keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Auch andere Parteien verzichteten, und selbst die FDP unterstützte Boch.

6:08 Uhr Autofahren bis ins hohe Alter: Nur wenige Menschen geben Führerschein freiwillig ab Vielen Älteren in Baden-Württemberg ist es wichtig, bis ins hohe Alter mit dem eigenen Auto unterwegs zu sein - gerade auf dem Land, wo auf dürftige ÖPNV-Verbindungen verwiesen wird. Doch ältere Fahrerinnen und Fahrer sind immer häufiger an Unfällen beteiligt. Darum gibt es immer wieder Rufe nach strengeren Regeln für ältere Autofahrer oder gar nach verpflichtenden Fahrtauglichkeitstests. Das Verkehrsministerium setzt dagegen weiter auf Freiwilligkeit. Ob das ausreicht? Spoiler: Nicht wirklich. Nur die wenigsten Senioren nehmen an Fahrsicherheitstrainings teil - und auch die Zahl der älteren Menschen, die freiwillig ihren Führerschein abgeben, ist gering.

6:02 Uhr Tödlicher Unfall in Stuttgart: 42-jähriger Unfall-Fahrer äußert sich Es war DAS bestimmende Thema zum Ende der vergangenen Woche - der Unfall am Olgaeck am Freitagabend in Stuttgart, in dessen Verlauf eine 46-Jährige starb und mehrere Menschen, darunter viele Kinder, zum Teil schwer verletzt wurden. Noch sind viele Fragen unbeantwortet, allerdings hat sich der Unfallverursacher jetzt zu Wort gemeldet. Er ließ über seinen Anwalt mitteilen, dass er der Familie der getöteten 46-Jährigen sein tief empfundenes Beileid ausspreche. Den Verletzten wünsche er eine schnelle und vollständige Genesung. "Mein Mandant ist erschüttert, fassungslos und tief betroffen von diesem entsetzlichen Unfall und seinen tragischen Folgen", so der Anwalt. "Mein Mandant bedauert das Geschehen zutiefst." Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung in sieben Fällen. Der nicht vorbestrafte Tatverdächtige wurde bereits am Samstag nach seiner Festnahme wieder freigelassen. Es lägen keine Haftgründe gegen den 42-jährigen Deutschen vor, erklärt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dazu zählt zum Beispiel Fluchtgefahr. Video herunterladen (49,4 MB | MP4)