BW-Newsticker am Morgen: Vermisster Radfahrer tot gefunden, Transporter rast in Pizzeria

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:39 Uhr Weinheim: 1.000 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextreme Eine weitere Tradition am Tag der Arbeit sind die Maidemos. Zum Beispiel haben gestern in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) rund 20 Rechtsextreme demonstriert. Anhänger der neu gegründeten NPD und der "Kameradschaft Rheinhessen" zogen laut Polizei am frühen Nachmittag vom Weinheimer Bahnhof durch die Stadt, nachdem sie zuvor schon im rheinland-pfälzischen Worms demonstriert hatten. Etwa 500 Menschen versammelten sich in Weinheim am Bahnhof und empfingen die Rechten mit "Nazis raus!"-Rufen. Insgesamt waren es in Weinheim rund 1.000 Menschen, die gegen Rechtsextremismus demonstrierten. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle. Video herunterladen (17,4 MB | MP4)

6:28 Uhr Maibaum angesägt - Feuerwehr muss ihn fällen Wahrscheinlich kennt ihr die Tradition, dass in der Walpurgisnacht in vielen Gegenden versucht wird, die Maibäume der Nachbardörfer zu fällen. In Ottersweiler im Kreis Rastatt hatten Unbekannte damit unterm Strich Erfolg. Nachdem diese den 20 Meter hohen Baum mitten in der Nacht angesägt hatten, musste ihn die Freiwillige Feuerwehr fällen - er hatte keinen sicheren Stand mehr. Der bunt geschmückte Maibaum war erst am Vorabend feierlich aufgestellt worden, er stand keine zehn Stunden. Einen neuen Maibaum wird es in Ottersweier laut Ralph Audörsch von der dortigen Turnerschaft dieses Jahr nicht geben: Er schließt aus, dass es sich im Ehrenamt realisieren lässt, einen neuen Baum zu fällen, herzurichten und nochmals aufzustellen. Ottersweier Baum steht keine zehn Stunden Unbekannte sägen Maibaum in Ottersweier an - Feuerwehr muss ihn fällen Nicht einmal zehn Stunden nach seinem Aufbau ist der Maibaum in Ottersweier wieder gefällt worden. Unbekannte sollen ihn in der Walpurgisnacht angesägt haben.

6:19 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg So schön wie am Maifeiertag wird das Wetter heute wieder. In ganz Baden-Württemberg scheint wieder die Sonne. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad am Rhein, auf der Schwäbischen Alb werden 26 Grad erwartet. Wer kann, sollte das sommerliche Wetter nochmal genießen - denn ab Samstag wird es schlechter: Eine Kaltfront bringt Schauer und Gewitter und es wird spürbar kälter. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Video herunterladen (33,9 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig Am Landgericht Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen einen 47-jährigen Mann, der im Juli vergangenen Jahres seine Frau getötet und dann eingemauert haben soll. Die Leiche der Frau wurde im Oktober entdeckt. Die Hotelfachschule Heidelberg wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Sie wurde im Jahr 1925 als Deutschlands erste Hotelfachschule gegründet. Bereits seit Mittwoch wird das Jubiläum gefeiert, heute ist das Treffen der Alumni Vereinigung, die mehr als 1.100 Mitglieder über die ganze Welt verteilt hat. Am Abend findet dann eine große Gala auf dem Heidelberger Schloss statt. Auf der anderen Seite des Rheins veröffentlicht in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) der weltgrößte Chemiekonzern BASF seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025. Ab 10 Uhr wird Vorstandschef Markus Kamieth den BASF-Aktionären auf der Hauptversammlung die Ziele des Unternehmens präsentieren. BASF will profitabler und wettbewerbsfähiger werden. Dafür läuft im Konzern ein milliardenschweres Sparprogramm.

6:01 Uhr Vermisster Radfahrer tot aufgefunden Ein Radfahrer wurde am Mittwoch von seinen Angehörigen im Zollernalbkreis als vermisst gemeldet, die daraufhin eine großangelegte Suchaktion starteten - mit einem tragischen Ende. Bei der Suchaktion, bei der unter anderem eine Drohne und ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen, sei die Leiche des Mannes schließlich in einem abgelegenen Waldstück nahe Bisingen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Der 60-Jährige war zuvor von einer Tour mit seinem Pedelec nicht zurückgekehrt. Ein Ortungssystem zeigte demnach an, dass sich der Mann längere Zeit nicht bewegt hatte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann mit seinem E-Bike in unwegsamem Gelände unterwegs, als er einen Abhang hinunter stürzte und an seinen Verletzungen infolge des Sturzes starb. Albstadt-Onstmettingen Abhang in Albstadt hinabgestürzt Nach Ortung und Suchaktion: Radfahrer tot gefunden Ein Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend in Albstadt ums Leben gekommen. Angehörige hatten ihn vermisst gemeldet. Rettungskräfte fanden ihn dann abseits des Weges.