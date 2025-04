Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:40 Uhr Ex-Halter von ausgesetztem Spitz droht Bußgeld Ihr erinnert euch sicher noch an den Spitz, der Mitte März mit einem Schild "Zu verschenken" in Konstanz ausgesetzt wurde? Die Polizei hat inzwischen den Halter ausfindig gemacht. Ihm droht nun ein Bußgeld. Er müsse auch für den Transport des Hundes in das Tierheim und die Reinigung des Dienstfahrzeugs zahlen, erklärte die Polizei in Konstanz. Wie hoch die Summe ist, konnte die Sprecherin der Polizei nicht sagen. Nach den Berichten über den ausgesetzen Hund wollten Menschen aus ganz Deutschland den Hund adoptieren, wie das Tierheim damals berichtete. Er wird jetzt von dem Tierheim in ein gutes und hundeerfahrenes Zuhause vermittelt.

6:33 Uhr BW startet digitale Patientenakte - Chancen und Herausforderungen Gestern fiel in Baden-Württemberg der Startschuss für ein neues Kapitel im Gesundheitswesen: die elektronische Patientenakte (ePA) ist gestartet. Mit ihr sollen Arztbriefe, Röntgenbilder und Medikationspläne digital an einem Ort abrufbar sein - für Ärztinnen und Ärzte wie auch für Patientinnen und Patienten. Per App kann selbst entschieden werden, wer auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen darf. Wer die elektronische Patientenakte nicht möchte, muss aktiv widersprechen. Doch der Weg ist holprig: Viele Kliniken sind noch nicht startklar, wie zum Beispiel die Ulmer Uniklinik. Hier wurde das System für die elektronische Patientenakte laut Mitteilung noch gar nicht zur Verfügung gestellt. Sendung am Di. , 29.4.2025 14:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:27 Uhr Brand in Gaggenau - Lkw-Fahrer entkommt nur knapp Nicht nur auf der A8 hat ein Lkw gebrannt, auch in Gaggenau im Kreis Rastatt. Dort brannten in der Nacht ein Möbelgeschäft und ein Lkw - der Fahrer ist den Flammen nur knapp entkommen. Er hatte direkt neben dem Möbelhaus geparkt und in seinem Lkw übernachtet. Er selbst hatte den Brand gar nicht bemerkt, ein Zeuge soll ihn geweckt haben. Der Laster und das Gebäude brannten aus. Die Feuerwehr ist noch immer mit den Löscharbeiten beschäftigt.

6:20 Uhr Frühsommer - und das noch die nächsten Tage Der Frühsommer in Baden-Württemberg geht weiter: Nach einem sonnigen Dienstag steigen die Temperaturen heute auf bis zu 27 Grad. Am Morgen ist es jedoch erst noch einmal frisch, vor allem in den Hochtälern geht es runter bis auf 4 Grad - während der Rhein-Neckar-Kreis mit 8 Grad in den Tag startet. Den ganzen Tag über lacht dann aber die Sonne und die Temperaturen steigen auf 23 auf der Schwäbischen Alb und bis 27 Grad im Westen des Landes. Mit viel Sonne und sommerlichen Temperaturen soll es erstmal weitergehen, sagt unser Wetterexperte Sven Plöger - beste Voraussetzungen für einen Ausflug ins Freie am 1. Mai. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Video herunterladen (36 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Gestern Abend lief die Möglichkeit für SPD-Mitglieder aus, beim Entscheid über den Koalitionsvertrag mitzuwirken. Heute wird das Ergebnis erwartet. Bei der SPD-Mitgliederbefragung ist außer der Mehrheit der Stimmen eine Beteiligung von 20 Prozent der Parteimitglieder notwendig. Dieses Quorum war bereits am Montag erreicht. Wie im April die Lage auf dem Arbeitsmarkt war, gibt die Regionaldirektion der Bundesagentur der Arbeit bekannt. Im März waren landesweit 291.948 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,5 Prozent. In Karlsruhe beginnt das Dokumentarfestival Dokka. Bis zum 4. Mai dreht sich hier alles um Dokumentarfilme, Hördokumentationen und dokumentarische Installationen. Das Festival gibt es seit 11 Jahren.

6:02 Uhr SPD gibt Ergebnis von Mitgliederentscheid bekannt Heute soll feststehen, ob die letzte Hürde für das Zustandekommen der neuen Regierung genommen wurde: Die SPD will über das Ergebnis des Mitgliederentscheids zum Koalitionsvertrag mit der Union informieren. Zwei Wochen lang konnten die rund 358.000 Parteimitglieder online ihre Stimme abgeben - die Abstimmung endete gestern um Mitternacht. CDU und CSU haben dem Bündnis schon zugestimmt. Als nächstes wird die SPD die Besetzung der sieben Ministerposten festlegen und spätestens am kommenden Montag vorstellen. Am Dienstag soll die neue Regierung dann vereidigt werden.