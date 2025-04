7:43 Uhr

Freiburg sagt Ratten den Kampf an

Ihr kennt es vielleicht: Ratten sind in vielen Städten in Baden-Württemberg ein Problem - auch in Freiburg. Die Stadt im Breisgau will nun mit einem umfassenden Konzept dagegen vorgehen. Dabei helfen soll auch die Videoüberwachung der Müllsammelstellen, wo die Ratten besonders zahlreich sind. Dort soll dann überwacht werden, wie Anwohnerinnen und Anwohner ihren Müll entsorgen. So kann herausgefunden werden, wie sie zu mehr Achtsamkeit angehalten werden können - und um gegebenenfalls auch Bußgelder verhängen zu können. Bereits in der Vergangenheit wurden an den entsprechenden Stellen Pflanzen entfernt, um Versteckmöglichkeiten zu verringern. In einer Mitteilung heißt es aber auch: "Wundermittel, um Ratten loszuwerden gibt es keine".