BW-Newsticker am Morgen: Medienberichte über künftige Unions-Minister, Betrunkener 17-Jähriger sorgt für Streckensperrung, Brand auf Wertstoffhof

Nach Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Gegendemonstranten am Samstag in Reutlingen ermittelt jetzt die Polizei gegen mehrere Beteiligte. Auslöser war eine Demonstration der rechten Initiative "Gemeinsam für Deutschland", gegen die rund 600 Menschen protestiert hatten. Laut Polizei waren Einsatzkräfte von teils vermummten Demonstranten aus dem linken Lager angegriffen worden.

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Hamburger SV hat sich der Karlsruher SC nicht nur als Stolperstein für einen Aufstiegsfavoriten erwiesen - die Badener haben auf einmal wieder Platz 3 der 2. Bundesliga in Sichtweite. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner auf dem achten Rang, allerdings mit nur drei Punkten Rückstand auf den Dritten aus Magdeburg. Sollte der KSC diesen aufholen, würde er in zwei Relegationsspielen gegen den 16.-Platzierten der ersten Bundesliga um den Aufstieg spielen. Dort rangiert aktuell der 1. FC Heidenheim. Erwartet uns womöglich ein Baden-Württemberg-Duell?

6:59 Uhr

Betrunkener 17-Jähriger sorgt für Streckensperrung

"Junge, wir müssen reden." So oder ähnlich wird wohl ein Gespräch eines Vaters am Sonntagmorgen stattgefunden haben, hoffen wir es zumindest. Was war passiert? Ein betrunkener 17-Jähriger hatte die Bahnstrecke bei Möckmühl (Kreis Heilbronn) auf seinem Nachhauseweg von einer Party lahmgelegt. Ein Lokführer entdeckte ihn, daraufhin startete das volle Programm: Der Bahnverkehr wurde gestoppt und die Strecke gesperrt. Feuerwehr, Polizei und weitere Helfer rückten an, um den Bereich rund um die Gleise abzusuchen. Auch eine Drohne kam bei der Suche zum Einsatz. Trotz intensiver Fahndung blieb der vermeintlich Verletzte zunächst verschwunden. Einzig sein Gürtel wurde auf den Gleisen gefunden. Kurz darauf dann die Entwarnung: Ein Passant entdeckte unweit der Fischtreppe in Möckmühl einen Jugendlichen, der nicht ansprechbar am Boden lag. Der alarmierte Rettungsdienst stellte bei dem jungen Mann rund zwei Promille Alkohol im Blut fest. Schließlich holte sein Vater ihn ab und brachte ihn nach Hause.