Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

6:49 Uhr Zoff in der BW-SPD: Landesgeneralsekretär greift Esken an Die Sozialdemokraten bräuchten Führungspersonen, auf die sie stolz sein könnten, sagt der SPD-Landesgeneralsekretär Sascha Binder. Er hatte sich in einem Interview mit "Südkurier" und "Badischer Zeitung" ungewöhnlich kritisch zu SPD-Bundeschefin Saskia Esken geäußert. Der Großteil der Kabinettsposten müsse an Frauen gehen, aber an die besten, sagte er in dem Interview. Darunter sehe er Esken aber nicht. Für diese Worte hagelte es direkt Kritik von der ehemaligen SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymaier. Sie sagte zu "BILD", es sei bemerkenswert, dass Binder sich so einlasse. "Ich finde nicht, dass ihm das zusteht", so Breymaier weiter. Esken sitzt für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt im Bundestag. 2019 wurde sie von der Basis überraschend zur Bundesvorsitzenden gewählt. In ihrem eigenen Landesverband war dieser Aufstieg von Anfang an umstritten.

6:30 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Wir werfen einen Blick auf das Wetter: Heute startet der Tag stark bewölkt mit nur wenig Sonnenschein. Tagsüber regnet es immer wieder, vor allem im Westen, am Oberrhein, im Schwarzwald und im Süden. Nachmittags wird es allmählich wieder trockener. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 10 bis 17 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:22 Uhr Schon wieder ein Auto auf einem Friedhof gelandet Eine 83-Jährige wollte in Eberstadt (Kreis Heilbronn) am Mittwochvormittag eigentlich nur ihren Wagen in der Friedhofstraße parken. Doch dabei verwechselte sie wohl Gas und Bremse. Der Wagen fuhr los, durchbrach eine Hecke und blieb auf dem Friedhof stehen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. Von dort aus wollte die Frau dann herunterfahren und steuerte das Eingangstor an, rammte dieses jedoch dabei mit ihrem Auto. Der Versuch, daraufhin den Rückwärtsgang einzulegen, brachte ebenfalls keinen Erfolg: Die Fahrerin krachte gegen einen Steinpfeiler und das Schild des Friedhofs. Die 83-Jährige blieb trotz der Kollisionen unverletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Anlässlich des Todes von Papst Franziskus findet in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein Pontifikalrequiem mit Bischof Klaus Krämer statt. Um 18 Uhr wird in der Konkathedrale Sankt Eberhard in Stuttgart an das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gedacht. In der Fußball-Bundesliga kommt es am Abend zum Schwaben-Duell, wenn der VfB Stuttgart den 1. FC Heidenheim empfängt. Anpfiff der Begegnung in der MHP Arena ist um 20:30 Uhr.

6:09 Uhr Mann wird von TGV erfasst Ein 29-jähriger Fußgänger ist gestern an einem Übergang am Bahnhof Legelshurst nahe Kehl (Ortenaukreis) von einem TGV erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann habe zunächst zusammen mit einem Begleiter an dem Bahnübergang gestanden, weil die Schranken geschlossen waren, sagte ein Bundespolizeisprecher. Nachdem ein Regionalzug vorbeigefahren war, habe der 29-Jährige offenbar gedacht, dass die Schranken sich wieder öffnen - und sei losgelaufen. Dann sei er aber von einem TGV in Richtung Straßburg erfasst worden. "Der 29-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht", so der Sprecher.