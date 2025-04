Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

7:34 Uhr Menschen in Chile lieben die Schwarzwälder Kirschtorte Sahne, Kirschwasser, Sauerkirschen und jede Menge Schokolade: Erkennt ihr die Zutaten dieses Klassikers? Daraus werden Schwarzwälder Kirschtorten gebacken - auch im südamerikanischen Chile. Obwohl das Land etwa 11.000 Kilometer vom Feldberg entfernt liegt, kennt dort jeder die traditionelle Sahnetorte. Sie gibt es dort in allen Varianten: als Eissorte, Riegel oder mit weißer Schokolade. Und auch ihr Geschmack ist anders als in Südbaden: ein bisschen fruchtiger und vor allem süßer. Eine weitere Besonderheit: Wer in Chile ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte bestellen will, der muss ein Stück "Selva Negra" bestellen. Wörtlich übersetzt heißt das "Schwarzer Dschungel". Freiburg Chilenen nennen sie "Selva Negra" Export-Schlager Schwarzwälder Kirschtorte: Warum die Menschen in Chile die Torte feiern Die Schwarzwälder Kirschtorte gehört in Chile längst zur nationalen Identität. Den Schwarzwald, nach dem die Torte benannt ist, kennt dort aber kaum jemand. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:19 Uhr Aktueller Verkehr in BW Werfen wir mal einen Blick auf den Verkehr im Land. Die gute Nachricht vorweg: auf den meisten Strecken herrscht freie Fahrt. Ein paar Sperrungen und Unfälle gibt es dennoch: Die B415 zwischen Biberach und Lahr ist zwischen Niederbach und Schönberg wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet zu meiden. Auch auf der A6 zwischen Crailsheim und Kirchberg (beide Kreis Schwäbisch Hall) hat es einen Unfall gegeben. Hier kommt es zu Verzögerungen. Im Kreis Böblingen ist die Landesstraße zwischen Weil der Stadt und Schafhausen wegen einer Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt, ebenso die Landesstraße zwischen Tegernau und Wieslet (Kreis Lörrach). Wo immer ihr auch hin müsst - ich wünsche euch allen eine gute Fahrt! Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:07 Uhr Sinsheim: U-Boot U17 ab Ende Mai im Technik Museum zugänglich Das ausgemusterte Marine-U-Boot U17 wird in exakt einem Monat - ab dem 24. Mai - für Besucherinnen und Besucher des Technik Museums Sinsheim zugänglich sein. In den vergangenen Monaten wurde das 48 Meter lange und 350 Tonnen schwere Unterseeboot laut Museum aufwendig für die Eröffnung vorbereitet. "Der Zugang erfolgt über das Dach des Museums durch eine eigens installierte Brücke - maximal 30 Personen dürfen sich gleichzeitig im U-Boot aufhalten", heißt es in einer Mitteilung. Die Reise von U17 von Kiel nach Sinsheim im Norden Baden-Württembergs hatten Tausende Menschen entlang der Strecke begleitet: Vor knapp zwei Jahren - im Mai 2023 - hievte ein Portalkran das Gefährt in Kiel auf einen Schwimmponton. Nach einem Etappenziel in Speyer in der Pfalz erreichte das Boot im vergangenen Juli Sinsheim. Das gesamte Projekt kostete nach Angaben der Technik Museen Sinsheim Speyer rund zwei Millionen Euro und wurde überwiegend mit Spenden finanziert. In diesem Video könnt ihr nochmal einen Teil der Reise nachverfolgen: Video herunterladen (508,2 MB | MP4)

6:54 Uhr Gaildorf: Zwei Schwerverletzte nach Unfall Auf der B19 zwischen den Gaildorfer Ortsteilen Kleinaltdorf und Ottendorf im Kreis Schwäbisch Hall sind gestern Abend bei einem Unfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen. Beide Autos krachten dann zusammen. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 20.000 Euro. Sendung am Do. , 24.4.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:42 Uhr Turnerbund will Missbrauchsvorwürfe aufarbeiten Die Missbrauchsvorwürfe haben Ende vergangenen Jahres die deutsche Turnwelt ordentlich auf den Kopf gestellt. Zahlreiche aktive und ehemalige Athletinnen hatten sich zu Wort gemeldet und massive Missstände in ihrer Sportart angeprangert - dabei geht es unter anderem um Vorwürfe von psychischer und physischer Gewalt. Gestern nun hat der Deutsche Turner Bund (DTB) skizziert, wie er gemeinsam mit einer externen Kanzlei die Verhältnisse an den Stützpunkten in Stuttgart und Mannheim aufarbeiten will. Erste Ergebnisse sollen im Juli vorliegen. Die zentrale Frage laute, wie weit Trainerinnen und Trainer im System des Leistungssport gehen können und dürfen. "Wir müssen rekapitulieren: Wo sind diese Grenzen und wie können sie eingehalten werden? Deswegen haben wir auch einen ganz anderen Ansatz als der DTB", sagte Jürgen Scholz, Präsident des Landessportverband Baden-Württemberg, im Gespräch mit dem SWR. Stuttgart Missstände im Turnen Arbeitsgruppe Aufarbeitung will im Juli erste Ergebnisse präsentieren Nach den Missbrauchsvorwürfen im Turnen richtet die Arbeitsgruppe Aufarbeitung den Blick nach vorne. Die Arbeit unterscheidet sich grundlegend von der Aufarbeitung durch den Deutschen Turner-Bund. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Mi. , 23.4.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:33 Uhr Albershausen: Mann wird von Maschinenteil erschlagen Durch ein umfallendes Maschinenteil ist ein 62 Jahre alter Mann in Albershausen (Kreis Göppingen) getötet worden. Der Mann war laut Polizei am frühen Mittwochnachmittag dabei, das über eine Tonne schwere Teil auf dem Hof einer Firma zu reinigen, als es umstürzte und ihn unter sich begrub. Der 62-Jährige starb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

6:27 Uhr Wetter in BW: Es bleibt regnerisch Heute Morgen startet der Tag zwar vielerorts noch trocken, gegen Nachmittag setzt dann allerdings flächendeckender Regen ein. Mit Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad bleibt es kühl. Auch morgen bleibt es voraussichtlich regnerisch - erst am Wochenende verziehen sich die Wolken. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (43,1 MB | MP4)

6:16 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart beginnen heute die Frühjahrsmessen. Im Fokus stehen dabei Ernährung, Gesundheit, Garten und Haus, Handel sowie vieles mehr. Zur Eröffnung wird auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) erwartet. Anlässlich des israelischen Holocaustgedenktags Jom haScho'a findet heute ein "Marsch des Lebens" in Stuttgart statt. Er ist einer von zahlreichen Gedenk- und Versöhnungsmärschen weltweit. Das diesjährige Motto ist "Wir schweigen nicht - Für Israel und gegen Antisemitismus". Es soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es auch 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Schoa keinen Schlussstrich geben darf. Ein 33-Jähriger muss sich ab heute wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich nach der Trennung von seiner bisherigen Partnerin am im Mai 2024 Zutritt zu ihrer in Ludwigsburg verschafft zu haben. Dort soll er anschließend einem Mann, der dort übernachtet habe, mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

6:06 Uhr BW-LKA-Chef: Täter werden gefährlicher und jünger Die Gefahr durch immer schneller radikalisierte Einzeltäter steigt, sagt der Präsident des baden-württembergischen Landeskriminalamts, Andreas Stenger. Das gelte auch für Menschen mit psychischen Auffälligkeiten. Und: Es gebe oft kaum Hinweise darauf, dass jemand tatsächlich eine Gewalttat plane, so der LKA-Chef weiter. Den Äußerungen gehen mehrere Gewalttaten in letzter Zeit voraus. Beispielsweise Anfang März in Mannheim, bei dem ein Mann mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gerast ist. Stenger sagte, viele jugendliche Täter wirkten nach außen komplett normal. Sie lebten scheinbar säkular und integriert, fielen also nicht auf. Doch auf ihren Handys speicherten sie Videos von Hinrichtungen oder beschäftigen sich heimlich mit extremistischen Ideen. Es gebe Fälle, da suchten Minderjährige gezielt nach Waffen, sagte Stenger. Gewaltfantasien würden dabei zunehmend zur Realität. "Das ist weit mehr als irgendeine Spinnerei. Da gibt es oft konkrete Pläne, die uns immens herausfordern." Die Tätergruppen der psychisch belasteten und die der radikalisierten Täter würden durch die veränderte sicherheitspolitische Lage in einem schwierigen gesellschaftlichen Klima beeinflusst, sagte LKA-Präsident Stenger und warnte: "Wir leben in einer Phase der Zuspitzung, geprägt von Extremen, von Desinformation, Social Media, Filterblasen, Echokammern und wachsender Agitation." Baden-Württemberg Oft kaum Hinweise auf Pläne LKA-Chef warnt: Gefährliche Täter werden immer jünger Der tödliche Messerangriff in Mannheim oder ein Auto, das in eine Menschenmenge rast. Laut Polizei gibt es mehr potenzielle Täter, deren Absichten kaum zu erkennen sind. Sendung am Do. , 24.4.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Nach Drogenrausch? 19-Jährige tot in Stuttgarter Weinbergen gefunden Nach einer Suchaktion hat die Polizei am Ostersonntag die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Sie lag in einem Gebüsch in den Weinbergen im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim. Laut Polizei habe ein 19-Jähriger aus dem etwa 600 Kilometer entfernten Aurich in Niedersachsen den entscheidenden Hinweis gegeben. Er sei mit der gleichaltrigen jungen Frau, die ebenfalls aus Aurich stammte, zu Ostern zu Gast in Stuttgart gewesen. Am Freitagabend hatten die beiden zusammen mit einem befreundeten Stuttgarter Pärchen in Untertürkheim bislang unbekannte Substanzen konsumiert. Der Gesundheitszustand der 19-Jährigen habe sich immer mehr verschlechtert. Trotzdem hätten die drei Freunde nicht den Rettungsdienst alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Erst zwei Tage später wurde die Leiche gefunden. Stuttgart-Untertürkheim Tragischer Todesfall Nach Drogenrausch? 19-Jährige in Stuttgart tot im Weinberg gefunden Am Osterwochenende ist eine junge Frau in einem Stuttgarter Weinberg gestorben. Ursache war möglicherweise der Konsum unbekannter Substanzen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4