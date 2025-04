Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

7:07 Uhr Weltraum-Technik aus dem Kreis Rastatt im All getestet Das Lichtenauer Unternehmen ATMOS Space Cargo (Kreis Rastatt) hat gestern seinen Weltraumcontainer zum ersten Mal im All getestet. Mit Erfolg, wie das Unternehmen mitteilte. Der Container soll Güter ins All schießen, aber auch selbstständig wieder zurückbringen können. Video herunterladen (49,1 MB | MP4)

6:50 Uhr Zweithöchste Motorraddichte in BW In Baden-Württemberg gibt es die zweithöchste Motorraddichte Deutschlands. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts. Demnach gibt es hier 67 zugelassene Motorräder pro 1.000 Einwohner. Nur in Bayern sind es nochmal deutlich mehr: Dort kommen auf 1.000 Personen 77 Motorräder. Spitzenreiter im Land ist der Bodenseekreis mit 97 Motorrädern pro 1.000 Einwohner.

6:31 Uhr A81 bei Böblingen/Sindelfingen wieder frei Die Vollsperrung der A81 bei Böblingen/Sindelfingen ist wieder aufgehoben. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Die Autobahn war gestern gesperrt worden, weil es Hinweise auf eine Weltkriegsbombe in dem Bereich gab. Dieser habe sich nicht bestätigt. Die Strecke blieb dann trotzdem für Bauarbeiten die Nacht über gesperrt.

6:30 Uhr Wetter in BW: Ab jetzt regnets Der April bringt scheinbar den lang ersehnten Regen nach Baden-Württemberg. Während es heute Vormittag oftmals noch trocken ist, schüttet es am Nachmittag fast im ganzen Land. Die Temperaturen liegen tagsüber bei Werten zwischen 13 und 19 Grad. Bis zum Wochenende soll es weiter so trüb bleiben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (34,5 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Ehemalige und aktive Spitzenturnerinnen haben bereits Ende vergangenen Jahres schwere Vorwürfe gegen den Deutschen Turner-Bund (DTB) und den Schwäbischen Turnerbund (STB) erhoben. Dabei geht es vor allem um Machtmissbrauch. Eine Kommission zur Aufarbeitung soll nun Licht ins Dunkel bringen. Heute wollen die Verantwortlichen über die Ziele und die Vorgehensweise sprechen. Ein 60-Jähriger muss sich ab heute wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Der Angeklagte soll versucht haben, seine damals 52-jährige Lebensgefährtin in deren Wohnung in Überlingen (Bodenseekreis) zu töten. Er habe unter anderem mit einem drei Kilogramm schweren Gegenstand auf ihren Kopf geschlagen. Die Frau sei dabei lebensbedrohlich verletzt worden, überlebte aber durch eine Notoperation. Außenminister und Sicherheitsberater der USA, mehrerer europäischer Verbündeter sowie der Ukraine wollen heute in London ihre Beratungen über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs fortsetzen. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge erwartet das Weiße Haus bei den Gesprächen in London eine Reaktion aus Kiew auf Vorschläge für Zugeständnisse an Moskau.

6:07 Uhr SAP steigert Gewinn wohl durch Stellenabbau Der Walldorfer Softwarehersteller SAP (Rhein-Neckar-Kreis) hat im vergangenen Jahr weltweit bis zu 10.000 Stellen abgebaut, davon etwa 3.500 in Deutschland. Davon hat SAP nun im ersten Quartal profitiert, denn viele Mitarbeitenden haben den Konzern in den ersten Jahrestagen verlassen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 60 Prozent auf 2,46 Milliarden Euro, teilte SAP am Dienstagabend nach US-Börsenschluss mit. Das war ein deutlich höherer operativer Gewinn als von Analysten erwartet. Die entsprechende Marge zog stark auf 27,1 Prozent an. Der Umsatz stieg dabei um zwölf Prozent auf 9,01 Milliarden Euro.