Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig Nach dem Tod von Papst Franziskus versammeln sich heute die Kardinäle in Rom, um über das Datum der Beerdigung des verstorbenen Papstes zu entscheiden. Der Leichnam des Pontifex könnte Vatikan-Angaben zufolge morgen in den Petersdom überführt werden, wo Gläubige am offenen Sarg Abschied nehmen können. Am Landgericht Heidelberg beginnt ein Prozess gegen eine Mutter, die ihre im August 2019 geborene Tochter mit der Injektion von Keimen im Sommer 2023 krank gemacht und krank gehalten haben soll. Der an einer Persönlichkeitsstörung leidenden 26-Jährigen wird die Misshandlung Schutzbefohlener und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Vor der Schwurgerichtskammer des Landgericht Freiburg wird ab heute gegen einen 61-Jährigen wegen versuchten Mordes verhandelt. Der Beschuldigte soll im Juli 2024 ein Konstrukt aus seinem Rollator und einem Einkaufswagen gebaut und unter Strom gesetzt haben, um eine ihm besonders unangenehme Mitbewohnerin des Mehrparteienhauses, in dem er wohnte, umzubringen.

6:10 Uhr Überraschung in Stuttgart: Sabalenka verpasst Titel Die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko hat Tennisstar Aryna Sabalenka den erhofften Titelgewinn in Stuttgart verwehrt und sich gestern selbst zur Siegerin gekürt. Die 27 Jahre alte Lettin überraschte im Endspiel mit einem erstaunlich klaren 6:4, 6:1 gegen die Nummer eins der Welt. Sabalenka muss damit auch nach ihrem vierten Finale beim Porsche Grand Prix auf den ersten Titel warten. Schon 2021, 2022 und 2023 hatte sich die belarussische Spitzenspielerin im Endspiel geschlagen geben müssen. Mit einem starken Auftritt verdiente sich Ostapenko ihren insgesamt neunten Titel. Die Weltranglisten-24. erhielt ein Preisgeld von rund 125.000 Euro und ein Auto des Hauptsponsors. Video herunterladen (28,2 MB | MP4)

6:07 Uhr Trauer um verstorbenen Papst Franziskus Nach dem gestrigen Tod von Papst Franziskus ist die Trauer auch in Baden-Württemberg groß. Im Bereich der Erzdiözese Freiburg soll es in den nächsten Tagen diözesanweit jeweils am Mittag ein zehnminütiges Trauergeläut in allen Glocken geben. In allen Pfarrkirchen soll in den kommenden Wochen ein Requiem gehalten werden. Im Freiburger Münster sei ein Pontifikalrequiem geplant, hieß es. Alle Kirchen und kirchlichen Gebäude werden am Tag der Beisetzung des Papstes auf Halbmast oder mit Trauerflor beflaggt. Papst Franziskus starb gestern im Alter von 88 Jahren im Vatikan an den Folgen eines Schlaganfalls. Video herunterladen (59,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Frau in eigenem Wagen entführt - Täter weiterhin flüchtig Bereits am Samstagmittag ist in Tübingen eine 68-Jährige auf einem Supermarktparkplatz überfallen und in ihrem eigenen Auto entführt worden. Die Frau hatte gerade ihre Einkäufe verstaut und war in das Auto gestiegen, das sie auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in der Tübinger Weststadt geparkt hatte. Nach Angaben des Opfers stieg der Mann über die Beifahrertür in das Auto und bedrohte die Frau mit einem Messer. Als die 68-Jährige sich wehrte, fesselte der Täter sie mit einem Klebeband und drängte sie auf die Rücksitzbank des schwarzen Kombis. Der Täter fuhr mit der Frau an einen noch unbekannten Ort, fernab jeglicher Häuser, berichtet die Polizei. Dort, eventuell auf einem Feldweg, sperrte der Täter sein Opfer in den Kofferraum des schwarzen Kombis. Später stellte der Täter das Auto vor einer Bank im Tübinger Ortsteil Derendingen ab. Seitdem ist er verschwunden. Die gefesselte und verletzte Frau konnte sich nach über einer Stunde aus ihrem Kofferraum befreien. So beschreibt die Polizei den Tatverdächtigen Männlich, etwa 45 - 50 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, normale unauffällige Statur, etwa 175 - 180 cm groß, kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare, trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Wollmütze, eine dunkelblaue Jacke mit Reißverschluss und Jeanshose. Sendung am Di. , 22.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen