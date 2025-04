BW-Newsticker am Morgen: Mann stirbt bei Polizeieinsatz im Kreis Konstanz, Bahnstrecke Stuttgart - Mannheim ab heute gesperrt

Do. , 17.4.2025

Ab Donnerstag sperrt die Bahn die ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Mannheim. Weitere Sperrungen folgen. Für Zugreisende in Baden-Württemberg beginnt eine schwierige Zeit.

Experten schlagen Alarm: Ist das Bahnchaos in BW vorprogrammiert?

Doch das ist nicht die einzige Baustelle der Bahn im Land. Was noch auf Bahnreisende zukommt, hat mein Kollege Frieder Kümmerer zusammengefasst:

Bahnreisende in Baden-Württemberg müssen ab heute wieder gute Nerven haben, vor allem auf der ICE-Strecke zwischen Stuttgart und Mannheim. Die ist ab heute gesperrt - insgesamt sieben Wochen lang. Züge werden umgeleitet. Fahrgäste müssen deshalb eine Verzögerung von 40 Minuten einplanen.

6:11 Uhr

Das wird heute wichtig

Die Bahnstrecke Stuttgart - Mannheim wird ab heute bis zum 6. Juni gesperrt, weil es im knapp sieben Kilometer langen Freudensteintunnel bei Knittlingen (Enzkreis) Probleme mit der Geologie gibt. Die Bahn bringt deswegen unter anderem an der Tunneldecke auf einer Länge von 1.000 Metern Drahtnetze zur Sicherung an. Reisende müssen sich auf längere Fahrzeiten einstellen.

Über die Feiertage plant die Friedensbewegung in Baden-Württemberg mehrere Ostermärsche. Die Organisatoren wollen damit gegen die weltweite Aufrüstung demonstrieren. Bereits heute Abend startet der erste Ostermarsch in Baden-Württemberg in Freiburg.

Am Landgericht Ulm beginnt der Prozess gegen einen 56-Jährigen, der den sexuellen Missbrauch von Kindern auf den Philippinen in Auftrag gegeben haben soll. Der Mann aus dem Alb-Donau-Kreis soll dafür bezahlt haben, sich die schweren Missbrauchshandlungen per Livestream ansehen zu können. Ihm wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen.