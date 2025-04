Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Franziska Weigelt.

7:11 Uhr So diskutieren SWR Aktuell Instagram-Nutzer über Osterhasen mit Panzern Osterhasen mit Panzern und Flakgeschützen? Dass ein Tübinger Bäcker Zuckerwerk wie dieses verkauft, hat unsere SWR Aktuell Nutzer bei Instagram beschäftigt. Die Reaktionen sind überwiegend negativ: "Weder witzig noch nostalgisch - sehr wohl aber geschmacklos", so kommentiert eine Nutzerin. Doch es gibt auch andere Stimmen wie: "Lasst doch die Kirche mal im Dorf".

7:02 Uhr Niedrigwasser und Trockenheit: Wie gravierend sind die Folgen für Natur? Angesichts der seit Wochen anhaltenden Trockenheit warnt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor schwerwiegenden Folgen für Umwelt und Natur. Extremes Niedrigwasser am Bodensee, sinkende Flusspegel und erhöhte Waldbrandgefahr seien nur einige davon, teilte der BUND in einer Erklärung mit. "Wir warnen davor, die jetzige Trockenheit als reine Wetterlage zu betrachten. Die Problematik geht viel tiefer", betonte Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim BUND. Regen im Frühjahr sei das Startsignal für die Natur. Bleibe dieses aus, gerieten Böden, Pflanzen und Tiere frühzeitig unter Stress. Dies habe Folgen für die biologische Vielfalt. Alexander Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sieht die Lage weniger dramatisch. Zwar sei die Situation für Landwirte und kleinere Pflanzen sowie junge Bäume nicht optimal, da die Böden in den oberen Schichten sehr trocken sind, doch ein paar Tage Regen könnten die Situation schon wieder deutlich verbessern. "Zwei bis drei nasse Tage helfen da schnell", sagte Marx der Deutschen Presse-Agentur. Aber hier könnten die für die kommenden Tage im Westen vorausgesagten Regenfälle die Lage verbessern - auch beim Bodensee, wo aktuell extremes Niedrigwasser herrscht. Insgesamt sei die aktuelle Trockenperiode noch sehr kurz, betonte Marx. Sie sei zwar für die Jahreszeit ungewöhnlich, stelle aber kein außergewöhnliches Wetterereignis dar. Die tieferen Bodenschichten sowie die Grundwasserspeicher würden noch keinen Anlass zur Sorge bieten: "Das Grundwasser hat ein langes Gedächtnis", sagte Marx.

6:32 Uhr Zwei Jahre danach: Tatverdächtige nach Angriff auf Bademeister gefasst Fast zwei Jahre nach der Tat hat die Polizei drei Männer gefasst, die in Verdacht stehen, in Malsch (Kreis Karlsruhe) einen Bademeister zusammengeschlagen zu haben. Der Fahndungserfolg ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft durch ein verbessertes Gesichtserkennungsprogramm gelungen. Von der Schlägerei im Juni 2023 liegen den Ermittlern Handyfotos vor. Damals konnten die Täter mit den Bildern nicht überführt werden. Das Programm zur Gesichtserkennungsrecherche hatte für die Identifizierung das komplette Gesicht gebraucht, erklärt die Polizei auf SWR-Anfrage. Mittlerweile habe sich das geändert. Ein Ausschnitt des Gesichts reiche, um einen Treffer zu erzielen. Deshalb seien die Fotos erneut überprüft worden, so die Polizei. Die drei Tatverdächtigen sollen den damals 42 Jahre alten Bademeister im Freibad in Malsch mit Faustschlägen schwer verletzt haben. Der Fall hatte im Sommer 2023 für großes Aufsehen gesorgt. Der Betrieb des Bades war damals tagelang eingeschränkt.

6:32 Uhr Menschen trinken weltweit weniger Wein Weltweit wird immer weniger Wein getrunken und auch weniger Wein produziert: Der Weinkonsum sank global um 3,3 Prozent auf etwa 214 Millionen Hektoliter, so die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) in ihrem Jahresbericht. Das ist der niedrigste Stand seit 1961. Die Produktion sei um 4,8 Prozent auf 226 Millionen Hektoliter gefallen. Ein Hektoliter entspricht in etwa 133 Weinflaschen. Als Gründe sieht die OIV extreme Wetterbedingungen, die zu Ernteausfällen führten und hohe Preise. Dazu kämen Inflation, aber auch Änderungen im Trinkverhalten der jüngeren Generation sowie ein Rückgang des Konsums in China. In diesem Jahr sind die Weinproduzenten zudem von den US-Zöllen von Präsident Donald Trump bedroht. 2024 haben die USA Wein für 6,3 Milliarden Euro importiert und sind damit der größte Weinimporteur nach Wert. Sendung am Mi. , 16.4.2025 1:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:28 Uhr Osterhasen auf Panzer: Bäcker aus Tübingen sorgt für Diskussionen Alte Formen aus dem Keller einer Bäckerei in Tübingen sorgen für eine aufgeheizte Debatte: Pünktlich zum Osterfest hat die Bäckerei Café Lieb Zuckerhasen wieder unter die Leute gebracht - unter anderem mit Kriegsmotiven. So konnte man zum Beispiel einen Osterhasen auf einem Panzer oder einen Hasen vor einer Kanone kaufen. Das Rezept für die Zuckerhasen stammt laut der Bäckerei aus Zeiten, als man nur wenige Zutaten und erst recht noch keine Schokolade hatte. Und auch die Motive sind von damals. "Die alten Leute sagen, das kennen sie noch aus ihrer Kindheit. Und viele ältere Leute wollen das einfach nochmal kaufen als Erinnerung", so Konditormeister Ulrich Buob. Über Jahrzehnte ließ die Bäckerei ihre Kriegsmotive im Schrank, doch dieses Jahr entschied sie sich, sie zu den beiden Aktionstagen anzubieten. Traurigerweise passe es in die Zeit, so der Konditormeister. Bei einer SWR-Umfrage in der Tübinger Altstadt bewerten alle zufällig ausgewählten Befragten die Motive sehr kritisch. Auch der Tübinger friedenspolitische Verein Informationsstelle Militarisierung (IMI) ist entsetzt. "Da wird jetzt irgendwie so den guten alten Kriegszeiten nachgetrauert. Das ist eine Verhöhnung, finde ich, von Menschen, die davon betroffen sind", so Reza Schwarz vom Verein IMI. Video herunterladen (70,1 MB | MP4)

6:20 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Der Tag beginnt weitestgehend trocken. Im Westen Baden-Württembergs ist es bewölkter, im Osten dagegen etwas sonniger. Vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 12 Grad in Freiburg sowie 22 bis 23 Grad im Nordosten des Landes. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: So wird das Wetter am Mittwoch

6:18 Uhr DB gibt eigenem Bahnnetz Note "befriedigend" - Riedbahn trotz Generalsanierung nur "gut" Von der Deutschen Bahn liest man normalerweise überwiegend über Verspätungen und das marode Streckennetz. Doch der aktuelle sogenannte Netzzustandsbericht - herausgegeben von der Bahn-Tochter DB InfraGo - verbreitet jetzt ein wenig Hoffnung: Er besagt, dass sich der Zustand des Schienennetzes zum ersten Mal seit Jahren nicht weiter verschlechtert hat. Dem eigenen Bahnnetz gibt das Unternehmen für das Jahr 2024 die Note "befriedigend". Grund dafür seien vor allem die Investitionen ins Schienennetz. Fast 20 Milliarden Euro sind laut dem Bericht im vergangenen Jahr verbaut worden. Einiges von dem Geld ist in die Sanierung der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim geflossen. Aber selbst da ist noch nicht alles gut. Die Bahn vergibt hier keine Eins, sondern "nur" eine 2,19. Im Vergleich zum Vorjahr ist das allerdings eine deutliche Verbesserung. 2023 erhielt die Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim noch die Note 3,70. Für die einzelnen Bundesländer gibt es Zustandsnoten. Im Bereich "Schienennetz" scheidet Baden-Württemberg knapp unterdurchschnittlich ab, mit der Note 3,05 (Durchschnittsnote: 3,00), im Bereich Bahnhöfe steht das Land leicht überdurchschnittlich gut da, hier liegt die Note bei 2,88 (Durchschnitt 3,03). Sendung am Mi. , 16.4.2025 0:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:16 Uhr Das wird heute wichtig Radfahren wird in Baden-Württemberg immer beliebter. In den vergangenen zehn Jahren sind rund 800 Kilometer neue Radwege im Land entstanden, 23 Radschnellwege befinden sich in der Planung. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zieht bei einer Pressekonferenz am späten Vormittag Bilanz der bisherigen Entwicklungen und gibt einen Ausblick auf die geplanten Maßnahmen in den kommenden Jahren. Auf dem Lindenplatz in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geht es am Nachmittag wild zu: Dort wird nachgestellt, wie Graf Ludwig von Helfenstein und seine Ritter vor 500 Jahren vor den Toren der Stadt durch die Spieße der aufständischen Bauern gejagt wurden. Zum 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges soll auf dem Lindenplatz auch ein Gedenkstein enthüllt werden. Heute jährt sich die Zerstörung Freudenstadts wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Artilleriegranaten legten das Zentrum innerhalb weniger Stunden in Schutt und Asche. Durch den Beschuss und in den Tagen des Einmarschs der französischen Armee verloren rund 60 Menschen ihr Leben.

Den baden-württembergischen Bauern und auch der Region am Bodensee dürfte der Blick auf die Wetteraussichten zumindest in den kommenden Tagen ein kurzes Aufatmen bescheren. Denn nach den vielen deutlich zu trockenen Wochen ist der lang ersehnte Regen da - und er bleibt auch ein wenig. Allerdings wird der Regen nach Einschätzung von Meteorologen nicht ausreichen, um die starke Trockenheit der vergangenen Wochen auszugleichen. Nach Einschätzung von Experten wird der kommende Regen die Lage rund um die Ufer des Bodensees etwas entspannen. "Es wird erwartet, dass sich die angekündigten Niederschläge zum kommenden Wochenende hin geringfügig positiv auf den Wasserstand des Bodensees auswirken werden", sagte ein Sprecher der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Noch immer ist der Pegelstand sehr gering, mit rund 2,72 Metern ist er so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr und nur 9 cm über dem Minimalwert für Mitte April.

6:01 Uhr Motorradfahrer will überholen: drei Verletzte, darunter ein Kleinkind Bei einer Kollision eines Motorrads mit einem Auto im Bodenseekreis sind am Donnerstagabend drei Personen verletzt worden, darunter ein zwei Jahre altes Kind. Ein 19-jähriger Motorradfahrer sei bei einem Überholmanöver auf der Kreisstraße 7735 in Richtung Oberteuringen in ein entgegenkommendes Auto gekracht, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge wurden demnach durch den heftigen Zusammenstoß von der Straße geschleudert und kamen auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der 19-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das zweijährige Kind und die 32 Jahre alte Mutter erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.