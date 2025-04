Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

8:09 Uhr Mädchen mit Abgasen verletzt? In Trochtelfingen-Steinhilben (Kreis Reutlingen) sollen Jugendliche am Wochenende sieben Mädchen in einen Bauwagen gesperrt und dabei verletzt haben. Die Polizei ermittelt gegen vier Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Nach Angaben der Ermittler starteten die vier ein Kraftrad im Inneren des Bauwagens. Als die Mädchen in den Bauwagen kamen, hielten sie diesen für kurze Zeit geschlossen. Mehrere Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren erlitten Atembeschwerden. Sendung am Di. , 15.4.2025 7:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:31 Uhr Alte Bronzemünze gibt Archäologen Rätsel auf Wie kommt eine Münze aus dem zweiten Jahrhundert in ein mittelalterliches Dorf? Das fragen sich Archäologen, die bei Baggerarbeiten in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) am Bodensee auf eine mittelalterliche Siedlung gestoßen sind. Sie haben dort nämlich eine deutlich ältere Bronzemünze gefunden. Die stammt aus der Zeit des römischen Kaisers Marc Aurel, der im zweiten Jahrhundert regierte. Darauf zu sehen ist die Silhouette seiner Frau. Neben der Münze wurden auch mittelalterliche Reste von Arbeitsgeräten und typischer Keramik entdeckt. Alles wird nun gesichert und untersucht. Bodman-Ludwigshafen Römische Bronzemünze und Tonscherben Mittelalterliche Siedlung in Bodman-Ludwigshafen entdeckt Bei Baggerarbeiten in Ludwigshafen am Bodensee sind Archäologen auf eine mittelalterliche Siedlung gestoßen. Eine dabei gefundene Münze gibt Rätsel auf.

6:48 Uhr Die aktuelle Lage auf den Straßen: Es ist ruhig Auf den Straßen im Land machen sich offenbar die Osterferien bemerkbar. Es gibt keine größeren Staus, allerdings mehrere Gefahrenstellen: Auf der B31 Freiburg zwischen Titisee-Neustadt/Gutachtalbrücke und dem Abzweig nach Rötenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nimmt die Polizei gerade einen Unfall auf. Auf der A81 Stuttgart in Richtung Singen gibt es zwischen Herrenberg (Kreis Böblingen) und Rottenburg (Kreis Tübingen) eine ungesicherte Unfallstelle. Und auf der A8 Karlsruhe in Richtung Stuttgart steht ein defekter Lkw auf dem Standstreifen zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd. Passt bitte auf und fahrt vorsichtig! Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:41 Uhr RWE soll Windparks im Alb-Donau-Kreis bauen Der Energieversorger RWE hat den Zuschlag für zwei Windparks im Alb-Donau-Kreis bekommen. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen im Wald bei Blaubeuren und bei Laichingen sieben Windräder gebaut werden. Nach RWE-Angaben fehlen für eine Genehmigung aber noch Gutachten, Baubeginn ist deshalb frühestens 2028. Sendung am Mo. , 14.4.2025 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:34 Uhr Einschränkungen am Stuttgarter Hauptbahnhof wohl noch bis Donnerstag Der Bahnverkehr im Großraum Stuttgart ist derzeit eingeschränkt. Wir haben gestern darüber berichtet und es geht wohl auch noch ein paar Tage so weiter. Vor allem der Nahverkehr ist betroffen, insbesondere die Verbindungen zwischen Tübingen und Heilbronn sowie zwischen Karlsruhe und Aalen. Nach Angaben der Betreiber umfahren die Regionalzüge Stuttgart teilweise und halten dann weder am Stuttgarter Hauptbahnhof noch in Bad Cannstatt. Stuttgart Mehrere Gleise betroffen Zug bei Rangierfahrt entgleist: Bahnverkehr in Stuttgart eingeschränkt Am Samstag ist laut Bahn ein Zug beim Stuttgarter Hauptbahnhof aus den Gleisen gesprungen. Daher gibt es noch immer Einschränkungen vor allem im Regionalverkehr. Sendung am Mo. , 14.4.2025 17:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:28 Uhr Erdbeerernte hat begonnen Zwischendurch mal eine gute Nachricht für viele: Auf den ersten Höfen in Baden-Württemberg hat die Erdbeerernte begonnen. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern erwartet für die 500-Gramm-Schale zum Saisonauftakt einen Preis zwischen vier und fünf Euro. Sollte es Hagel oder starken Frost geben, könne sich das allerdings auf den Preis auswirken. Sendung am Di. , 15.4.2025 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:19 Uhr Trossingen: Feuer in Werkstatthalle Ein Brand in einer Werkstatthalle in Trossingen (Kreis Tuttlingen) hat einen Sachschaden von rund 500.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei hat das Feuer Teile der Halle zerstört. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen, die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht an. Bewohner eines nahe liegenden Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Sendung am Di. , 15.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

6:14 Uhr Türkische Ärztin wartet seit 18 Monaten auf Anerkennung ihrer Zulassung 16 Jahre Berufserfahrung als Ärztin und die erforderlichen Deutschkenntnisse - eigentlich beste Voraussetzungen, um schnell in einer Praxis anzufangen. Schließlich herrscht in Baden-Württemberg - wie in ganz Deutschland - Ärztemangel. Trotzdem kann Methap Erdal aus Zimmern ob Rottweil (Kreis Rottweil), die vor vier Jahren aus der Türkei geflüchtet ist, nicht in ihrem Beruf arbeiten. Sie wartet noch immer darauf, dass ihre Zulassung anerkannt wird. Dabei hat sie alle erforderlichen Unterlagen schon im Oktober 2023 eingereicht. Einen potenziellen Arbeitgeber hat sie auch schon. Doch aus Bonn, wo die medizinische Ausbildung in einem Gutachten von der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen geprüft wird, kam bisher kein Vollzug. Die Behörde ist überlastet. Ein solches Gutachten allein könne schon bis zu ein Jahr dauern, heißt es vom Regierungspräsidium Stuttgart. Methap Erdal muss daher erst mal weiter warten. In der Zwischenzeit hat sie einen Antrag auf Berufserlaubnis gestellt, damit könnte sie auf zwei Jahre befristet unter Aufsicht eines approbierten Arztes arbeiten. Rottweil Ärztemangel in Baden-Württemberg Bürgergeld statt Arzthonorar: Wie eine türkische Ärztin um ihre Zulassung kämpft Über 900 Hausärzte fehlen im Land. Ein Problem: die langsame Zulassung ausländischer Fachkräfte. Im Kreis Rottweil wartet eine türkische Ärztin seit anderthalb Jahren auf ihre Approbation. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Als einzige der wahrscheinlich künftigen Regierungsparteien lässt die SPD ihre Mitglieder über den in der vergangenen Woche vorgestellten Koalitionsvertrag abstimmen. Die Mitgliederbefragung startet heute und soll bis 29. April laufen. Im Prozess um die Corona-Klage der Handelsketten Woolworth und Tedi wird am Landgericht Stuttgart das Urteil erwartet erwartet. Die Muttergesellschaft der Unternehmen fordert vom Land Baden-Württemberg Schadenersatz in Höhe von 32 Millionen Euro. Es geht um die Geschäftsschließungen während der Corona-Pandemie. Am Verwaltungsgericht in Freiburg geht es heute um die Befreiung vom Schwimmunterricht aus religiösen Gründen. Die drei minderjährigen Kläger, die von ihren Eltern vertreten werden, gehen auf eine Grund- und Werkrealschule im Kreis Tuttlingen. Die Familie gehört der Palmarianischen-katholischen Kirche an, einer christlichen Glaubensgemeinschaft. Die Eltern machen geltend, dass die Glaubensregeln ihrer Kirche ihnen den Besuch von Badestätten untersagen. Grund sei die als unzureichend empfundene Bekleidung sowie der Anblick anderer Menschen in Badebekleidung.

6:05 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Der Dienstag startet trocken mit längeren sonnigen Abschnitten in der Nordhälfte Baden-Württembergs. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22 Grad. Der Nachmittag bringt dicke Quellwolken, immer wieder Regenschauer und Gewitter. Am längsten trocken bleibt es im Südosten. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (40,9 MB | MP4)

6:04 Uhr Schlachthof in Crailsheim: Anzeige gegen Tierschützer? Rund 80 Tierschutzaktivisten haben gestern in Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall den Betrieb eines Schlachthofs über Stunden zum Erliegen gebracht. Viele klebten sich auf dem Gelände fest, andere blockierten die Zufahrt oder kletterten aufs Firmendach. Spezielkräfte der Polizei aus Göppingen mussten hinzugezogen werden, um die Aktivisten von der Straße zu lösen. SWR-Recherchen zufolge handelt es sich bei den Aktivisten um die Organisation "Gemeinsam gegen die Tierindustrie". Sie demonstrieren vor allem dagegen, dass der Betrieb vom Fleischproduzenten Tönnies übernommen werden soll. Sie befürchten dadurch unter anderem eine größere Marktmacht des Unternehmens und eine weitere Verschlechterung beim Tierwohl. Weil die Aktivistinnen und Aktivisten den Betrieb teilweise zum Erliegen gebracht hätten, müssen sie jetzt mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen, sagte der Geschäftsführer dem SWR. Außerdem werde es Schadenersatzforderungen geben. Crailsheim Aktivisten klebten sich fest und kletterten aufs Dach Protestaktion auf Schlachthof in Crailsheim: 27 Aktivisten droht Anzeige In Crailsheim sind am Montagmorgen Aktivisten in einen Schlachthof eingedrungen. Dort haben sie sich sowohl vor dem Firmentor als auch im Betrieb auf dem Boden festgeklebt. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Sendung am Mo. , 14.4.2025 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten