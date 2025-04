Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

7:35 Uhr Ostelsheim entscheidet sich gegen Windkraft Die geplanten bis zu drei Windräder in Ostelsheim im Kreis Calw sollen nicht gebaut werden. In einem Bürgerentscheid stimmte gestern die Mehrheit gegen die Pläne. Ostelsheim wird das Windanlagenprojekt nicht weiterverfolgen. Gut 57 Prozent der abgegebenen Stimmen waren Nein-Stimmen, knapp 43 Prozent stimmten dafür. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 76 Prozent. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist für die Gemeinde bindend und darf in den nächsten drei Jahren nicht mehr vom Gemeinderat beraten werden. Sendung am Mo. , 14.4.2025 8:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe

7:24 Uhr Lange Staus auf A8 Beim Blick auf die Straßen ist die A8 heute Vormittag das Sorgenkind. An der Dauerbaustelle bei Pforzheim staut es sich in Richtung Stuttgart aktuell auf über sieben Kilometern Länge, rund 30 Minuten mehr Zeit muss man hier einplanen. Weiter südlich Richtung München dauert es sogar noch länger: Nach einem Unfall zwischen Stuttgart-Möhringen und Esslingen kann es bis zu 50 Minuten dauern, bis ihr da durch seid. Aktuell hat sich der Verkehr auf acht Kilometern Länge gestaut. Generell ist heute im Berufsverkehr eine Menge los, auf vielen Strecken in Richtung Stuttgart braucht ihr aktuell länger als üblich. Wie es auf eurer Strecke aktuell aussieht, erfahrt ihr immer in der SWR Aktuell-App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:14 Uhr Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß Bei einem Verkehrsunfall bei Balingen (Zollernalbkreis) ist am späten Abend ein Mann gestorben und ein weiterer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen zwei Autos auf der B463 in Richtung Albstadt aus ungeklärter Ursache frontal zusammen. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer, ein 40-Jähriger und ein 22-Jähriger, in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der 40-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr befreite den anderen Fahrer aus seinem Auto. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Sie versucht nun, den Hergang zu rekonstruieren. Sendung am Mo. , 14.4.2025 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

7:03 Uhr Handball-Party auf der Schwäbischen Alb: HBW Balingen-Weilstetten gewinnen kleines Finale Den deutschen Handball-Pokal haben sie nicht gewonnen, das Final Four in Köln werden die Handballer der HBW Balingen-Weilstetten und ihre Fans aber so schnell nicht vergessen. Als Zweitligist waren sie sensationell ins Endturnier gekommen, mussten ihre Titelhoffnungen nach der Niederlage am Samstung gegen die MT Melsungen aber beerdigen. Umso erfreulicher dann das Ergebnis aus Balinger Sicht im Spiel um Platz 3: Gegen die Rhein-Neckar-Löwen, die sich am Samstag in einem dramatischen Spiel dem späteren Pokalsieger THW Kiel geschlagen geben mussten, gelang den "Galliern von der Alb" ein überraschender 32:31-Sieg. Video herunterladen (43,5 MB | MP4)

6:52 Uhr Unfall im Kreis Göppingen: Kind lebensgefährlich verletzt Zwischen Heiningen und Bezgenried (beide Kreis Göppingen) ist es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde ein Kleinkind lebensgefährlich verletzt, heißt es von der Polizei. Es wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des Wagens, in dem das zweijährige Kind saß, wurde schwer verletzt. Was genau bei dem Unfall passiert ist, muss nun ein Gutachter klären, sagte die Polizei. Bei dem Autounfall im Kreis Göppingen sind mehrere Menschen verletzt worden - unter anderem ein Kleinkind. SDMG / Woelfl Sendung am Mo. , 14.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Stuttgart

6:40 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Größtenteils ohne Regen und mit Temperaturen von sieben bis zehn Grad geht es in die neue Woche. Im Laufe des Tages wechseln sich dichte Wolken und sonnige Phasen ab. Dabei regnet es stellenweise, überwiegend bleibt es aber trocken. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad im Südschwarzwald und bis 22 Grad in der Kurpfalz. Morgen und übermorgen wird das Wetter eher unbeständig, teils mit Regen und einzelnen Gewittern. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Und den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend könnt ihr hier nachschauen: Video herunterladen (35,6 MB | MP4)

6:33 Uhr Das wird heute wichtig Wasen-Fans dürfen sich freuen: Am kommenden Samstag, 19. April, startet das Frühlingsfest in Stuttgart. Welche Attraktionen es gibt und was sonst auf dem Programm steht, wird heute bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Heute findet in Basel eine Pressekonferenz zum bevorstehenden Eurovision Song-Contest statt. Dort sollen Details zur Eröffnungs-Show sowie Public Viewing-Angeboten bekannt gegeben werden. Die Stadt nahe der Grenze zu Baden-Württemberg richtet vom 13. bis zum 17. Mai den europäischen Musikwettbewerb aus. In Stuttgart trifft ab heute die Elite des Damentennis beim Porsche Grand Prix aufeinander. Als Titelfavoritinnen treten die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka aus Belarus und die polnische Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek an. Lokalmatadorin Laura Siegemund aus Metzingen (Kreis Reutlingen) , die das Turnier 2017 gewonnen hat, ist mit einer Wildcard dabei. Ihr erstes Match bestreitet sie gegen ihre Teamkollegin Jule Niemeier.

6:20 Uhr Direkter Klassenerhalt rückt in weite Ferne: Heidenheim mit deutlicher Pleite Nicht nur für den VfB Stuttgart lief es aus baden-württembergischer Sicht gestern mehr als bescheiden: Auch der 1. FC Heidenheim hat seine Partie in der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt verloren. Am Ende hieß es 3:0 (2:0) für die Eintracht , die damit einen großen Sprung in Richtung Champions-League-Teilnahme gemacht hat. Für den FCH dagegen dürfte es mit dem direkten Klassenerhalt nichts mehr werden: Sieben Punkte beträgt der Rückstand zum rettenden Platz 15 jetzt. Im Fernduell mit Bochum und Kiel dürfte es für die Heidenheimer in den verbleibenden fünf Partien jetzt noch darum gehen, den Relegationsplatz zu verteidigen und den direkten Abstieg zu vermeiden. Sendung am Mo. , 14.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm

6:12 Uhr Führung verspielt: VfB Stuttgart verliert gegen Werder Bremen In der Fußball-Bundesliga musste der VfB Stuttgart gestern eine bittere Niederlage gegen Werder Bremen einstecken. Dabei fing alles ganz gut an: Vor 60.000 Fans in der ausverkauften Stuttgarter Arena brachte Leonidas Stergiou (19.) den VfB in Führung. Aber Oliver Burke (32. und 90.) drehte die Partie für die Hanseaten. In der Tabelle zog Werder somit an den Stuttgartern vorbei und ist mit 42 Punkten jetzt Neunter. Stuttgart rutschte mit 40 Punkten auf Platz elf. Der Knackpunkt im Spiel: Stuttgarts Nick Woltemade sah in der 65. Minute Gelb-Rot. Und das wird voraussichtlich ein Nachspiel haben. Schiedsrichter Daniel Schlager habe eingeräumt, dass der Platzverweis eine Fehlentscheidung gewesen sei, sagte Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle. Die Stuttgarter wollen Protest einlegen und gehen davon aus, dass Woltemade nicht gesperrt wird. Trainer Sebastian Hoeneß äußerte nach dem Spiel deutliche Kritik am Unparteiischen. Sendung am So. , 13.4.2025 19:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:08 Uhr "Reichsbürger"-Protest: Anwohner in Freiburg organisieren Gegen-Demonstration Seit Wochen fordern "Reichsbürger" am Rande des Freiburger Stadtteils St. Georgen die Rückkehr der Reichsverfassung von 1871. Ihr Protest blieb nicht unbemerkt: "Immer wenn ich hier am Ortsausgang von St. Georgen vorbei gefahren bin, hab ich mich geärgert." Das sagt Anwohner Simon Kirsch - und fackelt nicht lange. Gestern hat er mit einigen Mitstreitern erstmals eine Gegen-Demonstration organisiert. Die Idee: Menschen zu mobilisieren, die sich auch gegen die "Reichsbürger"-Bewegung stellen. Rund 200 Personen kamen zusammen. Lediglich zwei Vertreter der sogenannten Reichsbürgerbewegung hielten ihre Stellung am Ortsrand von St. Georgen. Am Rand des Protests, der ruhig verlief und nach gut anderthalb Stunden beendet war, kam es zwischen beiden Lagern doch noch zu Diskussionen. Sie verliefen laut SWR-Informationen sachlich, ohne Emotionen und in zivilisierter Tonlage. "Wir werden hier weiter demonstrieren", betonte Thomas Wurt, der sich als "Reichsdeutscher" bezeichnet. Und was sagt Simon Kirsch? "Wenn die 'Reichsbürger' weiter hier am Ortsausgang von St. Georgen stehen, dann werden auch wir wieder Präsenz zeigen". Sendung am Mo. , 14.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Südbaden

6:02 Uhr Bodensee: Niedriger Wasserstand "nahe an Rekordwerten" - Weiße Flotte startet dennoch in neue Saison Ein bisschen Bootfahren in den Osterferien? Am Bodensee geht das - obwohl der Wasserstand derzeit sehr niedrig ist. Wird der Bodensee zur Wüste? Diese Gefahr, die eine große Boulevard-Zeitung heraufbeschwor, sei nicht gegeben, so Gabriel Fink von der Landesanstalt für Umwelt BW. Aber, so Fink weiter: "Der niedrige Wasserstand ist allerdings schon so tief, dass wir schon nahe an Rekordwerten sind", sagte er im SWR. Zur Stunde liegt der Pegel bei 271 cm, nur noch 8 cm unter dem historischen Minimalwert für einen 14. April. Die Kursschiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe sind seit gestern trotzdem wieder unterwegs. Sie fahren vor allem auf dem Obersee und dem Überlinger See. Die Schiffe können trotz des Niedrigwassers fast alle der mehr als zwanzig Landestellen anfahren - mit Ausnahme von Langenargen, Bad Schachen und Mannenbach auf der Schweizer Seite des Untersees. An manchen Landestellen können nur eingeschränkt Fahrräder und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer mitgenommen werden, denn die Zu- und Ausstiege sind zum Teil erschwert. Mancherorts müssen die Fahrgäste über einen teils steilen Steg zum Schiff gehen. Video herunterladen (41,1 MB | MP4) Sendung am Mo. , 14.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen