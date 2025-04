Im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist am Donnerstag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Stadt forderte Anwohner dazu auf, ihre Wohnungen zu verlassen - gab am Abend aber Entwarnung.

Im Mannheimer Stadtteil Seckenheim ist gestern Abend eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Sie war am Nachmittag bei Baggerarbeiten in einem Vorgarten gefunden worden. Die Stadt hatte daraufhin die Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Gegen 22 Uhr war die Aktion vorüber: Die Bombe sei entschärft und luftdicht verpackt worden, weil sie krebserregend sei, teilten Feuerwehr und Kampfmittelbeseitigungsdienst mit. Die Sperrungen wurden daraufhin aufgehoben. Betroffen waren rund 1.500 Menschen.

Interesse der Jugend an Politik geht weiter zurück - Demokratiezufriedenheit sinkt deutlich

Wie bewerten Jugendliche in Baden-Württemberg die aktuelle politische Lage? Das Kultusministerium lässt seit Jahren in einer Studie untersuchen, für welche Themen sich Neuntklässler in Baden-Württemberg interessieren. Für die Jugendstudie befragt wurden zuletzt 2.092 Neuntklässler aller öffentlichen Schularten, ausgenommen die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Und das jetzt bekannt gewordene Ergebnis ist ein Weckruf für Politikerinnen und Politiker. Denn Politik wird für die Jugendlichen immer uninteressanter. 47 Prozent sagen, dass sie wenig oder kein Interesse an Politik haben. Bei der Jugendstudie 2022 sagten das nur 39 Prozent. Damit, wie die Demokratie aktuell funktioniert, sind nur 27 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler zufrieden oder sehr zufrieden. 2022 hatte das noch fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler angegeben - und das, obwohl damals Ukraine-Krieg und Pandemie tobten. Was die Betroffenen selbst sagen - und wie Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) auf die Ergebnisse reagiert, haben wir hier zusammengefasst: